Maria Noichl führt Bayern-SPD in die Europawahl

Die oberbayerische Europa-Abgeordnete Maria Noichl führt die Bayern-SPD nächstes Jahr im Juni erneut in die Europawahl. Beim kleinen Parteitag der bayerischen Genossen in der Meistersingerhalle in Nürnberg stimmten 94,2 Prozent der Delegierten für die Landwirtschaftsexpertin und Bundesvorsitzende der SPD-Frauen. Sie steht nun auf Platz 1 der Europawahl-Liste der SPD in Bayern.

Noichl warnt vor Rechtsruck im Europäischen Rat

Die anstehende Europawahl bezeichnete die frisch gekürte Spitzenkandidatin als "Schicksalswahl für Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und Menschenrechte". Sorgen bereite ihr, dass der Europäische Rat der Mitgliedsstaaten nach rechts kippe. Mit Auswirkungen auch auf die Migrationspolitik, so die oberbayerische Europa-Abgeordnete.

Das EU-Parlament etwa sei bislang mehrheitlich für eine Flüchtlingsverteilung – "nach Kraft der Mitgliedsstaaten". Der Rat aber habe sich dagegen ausgesprochen. Die Folge sei, wer auf die EU warte, könne hier, wegen der Mehrheitsverhältnisse "ewig warten". Und Noichl weiter: "Wir haben auch bei uns eine Verantwortung, der wir nachkommen müssen".

Wundenlecken auf dem kleinen Parteitag

Neben Noichl hat der Oberpfälzer EU-Abgeordnete Thomas Rudner noch Chancen über die bayerische SPD-Liste ins EU-Parlament einzuziehen. Ihn wählten die Delegierten auf Platz 2. Rudner hatte bereits im Vorfeld des Parteitags auf Bezirksebene die Co-Landeschefin Ronja Endres ausgestochen, die selbst gerne fürs EU-Parlament kandidiert hätte.

Aktuell sind zwei Vertreter der Bayern-SPD Mitglied im EU-Parlament. Auf den weiteren Plätzen der Liste für die Europawahl stehen neben Noichl ausnahmslos Männer. Auf dem Parteitag diskutiert die Bayern-SPD auch das für sie desaströse Ergebnis bei der Landtagswahl. Die Genossen hatten mit 8,4 Prozent historisch schlecht abgeschnitten.

Barley führt Bundes-SPD in den Wahlkampf

Die bundesweite Spitzenkandidatin der SPD bei der Europawahl ist erneut Katarina Barley. Die ehemalige Bundesjustizministerin und derzeitige Vizepräsidentin des EU-Parlaments muss nun noch bei einer Europadelegiertenkonferenz der SPD Ende Januar auf Listenplatz eins bestätigt werden.

2019 trat Barley als Spitzenkandidatin bei der Europawahl an und zog ins EU-Parlament ein. Allerdings erzielten die Sozialdemokraten bei der Wahl mit 15,8 Prozent ihr schlechtestes Ergebnis aller Zeiten. 2019 stand Maria Noichl auf Platz 3 der Bundesliste.