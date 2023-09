So soll Künstliche Intelligenz im Ingolstädter Verkehr helfen

Ein Auto fährt an der grünen Ampel an, um nach rechts abzubiegen. Es ist schon beinahe auf dem Fahrradweg, da kommt von hinten ein Radfahrer angeschossen. Im letzten Moment bremst das Auto, der Radfahrer weicht aus. In diesem Fall nur ein nachgestelltes Szenario von zwei Forschern der Technischen Hochschule Ingolstadt (THI).

Rund 5.000 Unfälle mit Personenschäden sind im vergangenen Jahr im Freistaat wegen Fehler beim Abbiegen passiert. Das geht aus dem Jahresbericht des Statistischen Landesamts hervor. An drei Straßenkreuzungen in Ingolstadt könnte bald eine Künstliche Intelligenz (KI) die Verkehrsteilnehmer warnen, wenn es zu einer gefährlichen Situation kommen könnte.

KI soll Verkehrsteilnehmer und Gefahren erkennen

An drei Kreuzungen, die in der Nähe der Technischen Hochschule liegen, haben die Forscher des Projekts KIVI ("Künstliche Intelligenz im Verkehrssystem Ingolstadt") mehrere Masten aufgestellt, an denen Kameras und Sensoren in unterschiedlicher Höhe befestigt sind. Diese liefern als "intelligente Infrastruktur" Daten an eine KI. Die soll die einzelnen Verkehrsteilnehmer erkennen und zuordnen, ob diese etwa mit dem Auto, Fahrrad oder zu Fuß unterwegs sind. Beim nachgestellten Abbiege-Szenario hat das schon gut funktioniert. Einzelheiten, wie Gesichter oder Kennzeichen, sind nicht identifizierbar.

Die KI soll dann berechnen, ob es zu einer kritischen Situation kommen könnte – beispielsweise einem Zusammenstoß beim Abbiegen. Dafür haben die Forscher auf einem Testgelände viele Szenarien nachgestellt, darunter auch Unfälle mit Dummys, denn die KI braucht viele Daten zum Lernen. Im nächsten Schritt soll sie die Verkehrsteilnehmer über einen Blinker warnen. Je nach Gefahr soll dieser schneller oder langsamer blinken. Die entsprechenden Algorithmen entwickeln die Forscher gerade. In den kommenden Wochen wollen sie die Warnfunktion aktivieren.