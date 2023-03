"Anton" fährt von selbst: Autonomes Fahren in Bayern

Ziel: Mehr Sicherheit und keine Unfälle

Wir starten eine Probefahrt. Fahrer Thiago de Borba hat die Hände nicht am Lenkrad und die Füße nicht auf den Pedalen. Er würde nur eingreifen, wenn "Anton" einen Fehler macht. Wie von Geisterhand gesteuert, umrundet "Anton" ein Gebäude auf dem Campus der THI. Für den gebürtigen Brasilianer, der in Ingolstadt promoviert, ist es ein "sehr besonderes Gefühl. Ich fühle mich wie in der Zukunft."

Ziel ist es, so Professor Ondrej Vaculin, den Straßenverkehr sicherer und effizienter zu machen. Und für Menschen wie ihn, die nicht gerne Autofahren und "faul" seien, habe das autonome Fahren den Vorteil, dass sie während der Fahrt auch etwas anderes machen können.

Doch noch ist es nicht soweit. Es wird noch viel Forschungsarbeit – unter anderem auf den Straßen von Ingolstadt – notwendig sein, bis autonomes Fahren unfallfrei auch innerstädtisch funktioniert.