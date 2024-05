Rassistische Parolen auch auf dem Pfingstvolksfest Bad Kötzting

Beim Pfingstfest in Bad Kötzting im Kreis Cham sollen Besucher zu dem Lied "L'Amour Toujours" des italienischen Künstlers Gigi D'Agostino fremdenfeindliche Parolen gerufen haben. Es gehe um zwei Vorfälle an den beiden Festsamstagen am 18. und am 25. Mai, bestätigte die Polizei dem Bayerischen Rundfunk.

Verdacht auf Volksverhetzung - Staatsschutz ermittelt

Nach BR-Recherchen ereignete sich der erste Vorfall am 18. Mai in der Weißbierhütte "Pfingst-Olm" während eines DJ-Sets, der zweite Vorfall am 25. Mai geschah im Bierzelt, als eine Band das Lied spielte. Der Staatsschutz ermittelt nun wegen des Verdachts auf Volksverhetzung. Die Kriminalpolizei Regensburg bittet Zeugen, die die Vorfälle beobachtet haben oder Bilder und Videos gemacht haben, sich zu melden.

Bürgermeister zieht Konsequenzen

Der Bad Kötztings Bürgermeister Markus Hofmann zeigte sich schockiert und zieht für den letzten Festtag am Montag, 27. Mai Konsequenzen aus den Vorfällen: Er habe anordnen lassen, dass dieser Song Montagabend auf dem Pfingstfest sowie bei künftigen Veranstaltungen nicht mehr gespielt werden darf.

Song darf auch bei anderen Festen nicht mehr gespielt werden

Konsequenzen ziehen jetzt auch andere Organisatoren von Volks- und Vereinsfesten. Auch am Rötzer Heimatfest, das am Mittwoch beginnt, soll der Titel nicht gespielt werden, so Bürgermeister Stefan Spindler zum BR. Schon jetzt steht fest: Auch auf dem Oktoberfest in München wird der Song ebenfalls nicht zu hören sein.

Vorfälle sollten gefilmt werden

Die Polizei rät allen Besucherinnen und Besuchern von Festen nicht wegzuschauen, wenn sie rassistische Parolen wahrnehmen. Dominik Lehmeier von der Polizei Amberg rät: Das Handy in die Hand zu nehmen und die Situation zu filmen – anschließend die Polizei oder den Veranstalter zu informieren. Nur so kann am Ende auch ermittelt werden. Dominik Lehmeier rät aber davon ab, eine Diskussion zu beginnen.

Vorfall auf Sylt sorgt bundesweit für Empörung

Das Lied "L’Amour Toujours" des italienischen Künstlers Gigi D’Agostino wurde in den vergangenen Monaten immer wieder für rassistische Parolen genutzt. Auch in Niederbayern und der Oberpfalz gab es Vorfälle. Für bundesweite Empörung sorgte in den vergangenen Tagen ein Video, das Besucher einer Bar auf Sylt zeigt, die zu der Melodie des Partyhits rassistische Parolen grölen. Auch hier ermittelt der Staatsschutz.