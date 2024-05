Rassistische Parolen in Sylter Lokal – Video löst Empörung aus

Ein Mann scheint mit seinen Fingern einen Hitlerbart anzudeuten, mehrere junge Menschen um ihn herum grölen "Ausländer raus" und "Deutschland den Deutschen": Dieser auf Sylt gedrehte Videoclip ist auf Entsetzen gestoßen. Im Hintergrund der wenige Sekunden langen Aufnahme, die seit Donnerstag in den sozialen Medien kursiert, ist der Party-Hit "L’Amour Toujours" von Gigi D'Agostino zu hören.

Eine an dem Gegröle beteiligte junge Frauen mit Sonnenbrille im Haar und weißer Bluse scheint die Szene gefilmt zu haben. Die Umstehenden singen und wippen, haben Gläser mit Getränken in den Händen. An den Parolen scheint sich niemand zu stören. Das Video soll im Lokal "Pony" in Kampen entstanden sein, wie auch ein Instagram-Post der Betreiber zum Vorfall zeigt: In der Nacht zu Freitag distanzierten sie sich von den Gästen und kündigten Konsequenzen an.

Polizei prüft Video mit rassistischen Parolen vor Sylter Lokal

Am Freitagmorgen hat sich auch die Landespolizei Schleswig-Holstein zu dem Video geäußert. "Zurzeit kursiert in den sozialen Medien ein Video von Feiernden auf #Sylt. Dieses Video ist uns bekannt und wird hinsichtlich strafrechtlich relevanter Inhalte geprüft", schreibt sie auf der Plattform X. "Wir bedanken uns für die zahlreichen Hinweise, die wir an die zuständige Stelle weitergeleitet haben."