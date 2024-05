Wieder Verletzte durch schwere Turbulenzen bei Passagierflug

Auf einem Flug von Katar nach Irland sind am Sonntag zwölf Menschen bei Turbulenzen verletzt worden. Die Maschine der Fluggesellschaft Qatar Airways sei auf dem Weg von Doha nach Dublin beim Überflug der Türkei in Turbulenzen geraten, erklärte der Flughafen der irischen Hauptstadt am Sonntag im Onlinedienst X.

Passagiere berichteten von einem plötzlichen Absacken des Flugzeugs, das etwa 20 Sekunden lang angedauert haben soll. Zu dieser Zeit seien Mahlzeiten ausgeteilt worden. Die Crew-Mitarbeiter seien buchstäblich in die Luft abgehoben, sagte ein Mann dem irischen Sender RTÉ. Andere berichteten von Panik und Chaos in der Kabine. Überall sei Essen herumgeflogen.

Laut Qatar Airways nur leichte Verletzungen

Bei den Verletzten handelt es sich den Angaben zufolge um sechs Passagiere und sechs Crew-Mitglieder. Acht mussten demnach nach Ankunft in der irischen Hauptstadt ins Krankenhaus gebracht werden. Qatar Airways zufolge handelte es sich um leichtere Verletzungen. Genauere Angaben zu den Verletzungen machte der Flughafen nicht. Der Vorfall werde nun intern untersucht, so die Airline weiter.

Das Flugzeug landete demnach sicher und planmäßig um 13.00 Uhr (Ortszeit, 14.00 Uhr MESZ) in Dublin, wo Flughafenpolizei, Feuerwehr und Rettungsdienste bereitstanden. Das Team des Flughafens leiste umfassende Unterstützung "für die Passagiere und das Personal", erklärte der Flughafen weiter.

Am Dienstag starb ein Mann bei Turbulenzen

Am Dienstag war nach starken Turbulenzen auf einem Flug mit Singapore Airlines von London nach Singapur ein 73-jähriger Brite ums Leben gekommen. Rund hundert Menschen wurden verletzt, die meisten erlitten Verletzungen am Schädel, Gehirn und der Wirbelsäule. Die Airline hat daraufhin die Anschnall-Regeln verschärft.

Experten warnen, dass sogenannte Klarluftturbulenzen, die das Bordradar nicht erfasst, aufgrund des Klimawandels häufiger werden.

Mit Informationen von AFP und dpa.