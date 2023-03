Prügelei unter Mädchen in Ansbach – Mutter schlägt ebenfalls zu

Ein Streit zweier Mädchen ist am gestrigen Sonntag in Ansbach zu einer Prügelei mit vier Beteiligten eskaliert. Wie die Polizei mitteilt, war es am Nachmittag zunächst an der Promenade zu einem Streit zwischen einer 16-Jährigen und einer 15-Jährigen gekommen, wobei die Ältere die Jüngere an der Nase verletzt haben soll. Der Konflikt setzte sich dann in einem Schnellrestaurant in der Nürnberger Straße in Ansbach fort.

38-Jährige Mutter soll 16-Jährige verprügelt haben

Das Mädchen, das bei der Auseinandersetzung zuvor verletzt worden war, holte sich Unterstützung von eine Freundin und deren Mutter. Die 15-Jährige, die 12-Jährige und die 38-jährige Mutter schlugen die 16-Jährige, so die Polizei. Danach entwickelte sich eine Prügelei zwischen den vier Beteiligten. Diese erlitten dabei leichte Verletzungen. Gegen die drei Mädchen und die Mutter wird nun wegen Körperverletzung bzw. wegen gefährlicher Körperverletzung strafrechtlich ermittelt.