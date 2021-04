Prozess um getötete Kinder: Mutter berichtet von Schlägen

Im Prozess gegen einen Vater, der seine beiden sechs und acht Jahre alten Kinder in Schwarzach im Landkreis Straubing-Bogen getötet hat, sagt am Donnerstag die Mutter vor dem Landgericht Regensburg aus. Weil sie unter starken psychischen Problemen leidet, ist die 31-Jährige nicht im Gerichtssaal anwesend, sie ist per Videoanruf zugeschaltet.

Schläge und Tritte

Bei ihrer Vernehmung berichtete sie bislang über ihre problematische Beziehung zum Angeklagten. Der 37-Jährige war ihrer Aussage nach spiel-, alkohol- und drogensüchtig. Demnach hatte er immer wieder finanzielle Probleme und betrog sie mit anderen Frauen. Der Angeklagte soll sie außerdem immer wieder geschlagen haben. Von Faustschlägen, Tritten und Haareziehen ist die Rede. Seine Kinder soll der Mann aber nicht angefasst haben. Die Frau beschreibt ihren Ex-Partner als keinen schlechten, aber auch nicht als guten Vater. Er soll oft streng und stark angespannt gewesen sein.

Die Mutter berichtete auch über Probleme mit dem Jugendamt – das Verhalten des Vaters wäre als "Gefährdung der Kinder" beobachtet worden.

Kinder nicht zurückgegeben?

Kurz nach der Trennung verbot die Mutter ihren Kindern nach eigenen Angaben den Umgang mit ihrem Vater. Dafür erzählte sie den beiden auch von den Trennungsgründen. Wie die 31-Jährige sagte, hätten der Junge und das Mädchen daraufhin keinen Kontakt zu dem 37-Jährigen mehr gewollt, da dieser "Mama wehgetan hat". Nach einiger Zeit erlaubte die Mutter dann ihren Kindern wieder den Kontakt zum Vater, berichtete sie.

Aussagen unterscheiden sich zum Umgang kurz vor der Tat

Im Hinblick auf die Geschehnisse kurz vor der Tat unterscheiden sich die Aussagen von Vater und Mutter grundlegend. Der Angeklagte behauptete am Donnerstag, die Mutter hätte im März vergangenen Jahres die Kinder bei ihm abgeliefert und sich danach lange Zeit nicht mehr für sie interessiert. Die 31-Jährige erklärte in der Befragung am Freitag dagegen, dass eine Woche Ferien beim Vater ausgemacht waren. Der 37-Jährige hätte die Kinder danach aber nicht mehr zurückgegeben, selbst als sie darum gebettelt habe.

Laut ihrer Aussage hätte ihr Ex-Partner behauptet, die Kinder wollten nicht zu ihr zurück.