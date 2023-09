Polizeichefs: Kontrollen an tschechischer Grenze ausreichend

Führende Polizeivertreter aus Tschechien und der Bundesrepublik halten die derzeit diskutierte Einführung von stationären Grenzkontrollen offenbar für nicht notwendig. Der tschechische Polizeipräsident Martin Vondrášek sei sich mit dem Chef der deutschen Bundespolizei Dieter Romann einig gewesen, dass eine Wiedereinführung von Kontrollen an den Binnengrenzen zwischen beiden Ländern derzeit nicht erforderlich sei, berichtet "Radio Prag international". Stattdessen sollten stichprobenartige Kontrollen, interessenbezogene Durchsuchungen und operative Zusammenarbeit verstärkt werden.

Situation in Tschechien vergleichsweise entspannt

Die Situation bei der Transitmigration habe sich im Vergleich mit dem vergangenen Jahr stark verbessert, sagte Vondrášek. Aktuell kämen aus Tschechien weniger Geflüchtete nach Deutschland als aus Polen und aus Österreich.

Faeser kündigt flexible Kontrollen "ab sofort" an

Zusätzliche Kontrollen direkt an den Grenzen zu Tschechien und Polen gibt es von deutscher Seite aus trotzdem - es sind aber offiziell keine dauerhaften und stationären Grenzkontrollen. Diese müsste die Bundesrepublik erst einmal bei der EU-Kommission beantragen.

Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) hatte am Mittwoch stattdessen "flexible und mobile Kontrollen an wechselnden Orten" angekündigt. Diese zusätzlichen Kontrollen der Bundespolizei würden "ab sofort" und auch "auf der Grenzlinie" erfolgen. Aus Tschechien habe sie erste Zusagen für zeitgleiche Kontrollen in gleicher Form auf dortiger Seite. Damit wolle man "Ausweichbewegungen der Schleuser verhindern", sagte Faeser. Die zusätzlichen Kontrollen der Bundespolizei an den Grenzen zu Tschechien und Polen sollten die bisher praktizierte Schleierfahndung ergänzen.

Vorerst keine stationären Grenzkontrollen

Auf von der Union geforderte stationäre und dauerhafte Grenzkontrollen verzichtet die Ministerin weiterhin. Damit sollen die Auswirkungen auf Pendler wie Handwerker und Pflegekräfte sowie auf den Güterverkehr so gering wie möglich gehalten werden.

Grenzkontrollen allein könnten das Problem nicht lösen, betonte Faeser. Für eine deutliche Verringerung der irregulären Migration sei die europäische Asylreform mit Verfahren an den Außengrenzen "der entscheidende Schritt".