Stellenabbau in Coburg: Gaudlitz verlegt Produktion ins Ausland

Das Kunststoff verarbeitende Unternehmen Gaudlitz mit Stammsitz in Coburg will die Fertigung künftig an Standorten in Tschechien und China konzentrieren. Gleichzeitig soll das Entwicklungszentrum in Coburg gestärkt werden. Die Entscheidung hat auch Auswirkungen auf die momentan 115 Mitarbeiter am Standort.

31 von ihnen sollen in Zukunft in den Zentralfunktionen und der Gaudlitz Holding beschäftigt sein und 45 Mitarbeiter aus der Produktion werden das Entwicklungszentrum verstärken, heißt es in einer Mitteilung. Für 39 weitere Mitarbeiter strebe die Unternehmensführung neben einem Freiwilligen-Programm sozialverträgliche Lösungen an, über die mit dem Betriebsrat verhandelt werde, hieß es.

IG Metall kritisiert Stellenabbau in Coburg

Die IG Metall Coburg nennt den angekündigten Stellenabbau in Oberfranken "erheblich". Dem BR sagte Nicole Ehrsam, die kommissarisch erste Bevollmächtigte der IG Metall Coburg, die Ankündigung der Produktionsverlagerung des Unternehmens bedeute ein "Sterben auf Raten des Standorts". Bereits 2019 habe Gaudlitz in Coburg mehr als 150 Stellen in der Produktion abgebaut.

In der Mitteilung von Gaudlitz heißt es weiter, die Fertigung solle zukünftig im Wesentlichen in Werken in China und Tschechien stattfinden. Am Standort Dacice in Tschechien habe das Unternehmen im vergangenen Jahr eine neue Werkshalle gekauft. Bis Ende März des kommenden Jahres solle die Teilverlagerung abgeschlossen sein. Tschechien biete unter anderem aufgrund der zentralen Lage in Europa, niedrigeren Betriebskosten und qualifizierten Mitarbeitern viele Vorteile für das Unternehmen, heißt es in der Mitteilung.

Gaudlitz: Coburg wird weiter "wesentliche Rolle" spielen

In der Unternehmenszentrale in Coburg werde neben dem Technikum, der Entwicklungszentrale, auch die Zentralfunktionen in Verwaltung, Vertrieb, Einkauf oder IT verstärkt. Der Standort Coburg werde deshalb auch in Zukunft die Zentrale der Unternehmensgruppe sein und eine wesentliche Rolle bei der Weiterentwicklung des Unternehmens spielen, so Niels Roelofsen, Geschäftsführer der Gaudlitz Unternehmensgruppe.

Gaudlitz ist nach eigenen Angaben seit mehr als 85 Jahren einer der weltweit führenden Systemlieferanten für komplexe, hochpräzise Kunststofflösungen für die Bereiche Automotive, Medizintechnik und Industrietechnik und beschäftigt insgesamt mehr als 560 Angestellte.