Politologin: Aiwanger hat Grenze "definitiv überschritten"

Kritik an Entlassungs- und Rücktrittsforderungen

Im Interview mit dem BR-Politikmagazin Kontrovers sagt Deitelhoff, sie hätte sich gewünscht, dass Aiwanger sich für seine verbalen Entgleisungen entschuldigt und damit zeigen würde, "dass er eben selber auch bemerkt hat, dass er sich außerhalb des Raums demokratischen Diskutierens begeben hat". Eine Solche Entschuldigung blieb bislang jedoch aus - auch bei der Regierungserklärung Aiwangers am Mittwoch im Landtag.

In der Folge forderten die Grünen und die SPD in Bayern die Entlassung beziehungsweise den Rücktritt des stellvertretenden Ministerpräsidenten. Das jedoch bewertet Deitelhoff ebenfalls als destruktiv: "Wir leben ja momentan in so einer Phase, wo Rücktrittsforderungen bei kleinsten Entgleisungen immer sofort geäußert werden", sagte sie im Interview. Das halte sie nicht für besonders konstruktiv, gar "unverantwortlich".

Expertin: Aiwanger-Äußerungen spielen dem rechten Rand in die Karten

Kurzfristig könnten Hubert Aiwanger und seine Partei unter Umständen von einer solchen Streitkultur vielleicht profitieren, "aber langfristig bedient er damit im Grunde genommen den rechten Rand und stärkt eigentlich die Position der AfD", sagt Deitelhoff.

Viele Studien zeigten laut der Politikwissenschaftlerin: "Wer versucht, sich an die Rechten anzunähern, stärkt deren Lager und nicht die eigene Position." An der Sache hart miteinander zu streiten befürwortet Deitelhoff aber explizit: "Aber wir sollten danach noch in der Lage sein, uns die Hand zu schütteln und miteinander was trinken zu gehen, um es mal so zu sagen. Das ist der Stil, den wir in der politischen Kommunikation aufrechterhalten müssen, wenn wir an einem demokratischen Gemeinwesen interessiert sind."