PFAS in Bayern: Wo das Umweltgift die Menschen belastet

Welche gesundheitlichen Folgen hat eine PFAS-Belastung?

Einige PFAS binden sich im Körper an Proteine in Blut, Niere und Leber. Einige werden sehr langsam ausgeschieden und können sich deshalb im Körper anreichern. Etliche PFAS gelten als giftig, krebserregend und können eine ganze Reihe verschiedener Gesundheitsschäden verursachen. Leberschäden, Nierenkrebs, erhöhtes Cholesterin: Das sind etwa Krankheiten, die laut einem Briefing der Europäischen Umweltagentur (EEA) mit hoher Wahrscheinlichkeit auf die Effekte von PFAS zurückzuführen sind.

Eine Belastung mit PFAS führt aber nicht zwangsläufig zu einem gesundheitlichen Schaden. Die Kommission Human-Biomonitoring (HBM) des Umweltbundesamtes hat einen unteren und einen oberen Schwellenwert für PFAS im Blutplasma festgelegt. Wird der untere überschritten, sind gesundheitliche Auswirkungen nicht ausgeschlossen – wird der obere überschritten, sind Schäden gut möglich, müssen aber nicht auftreten.

Das Bayerische Landesamt für Gesundheit hat im Sommer 2022 eine Studie zu Blutuntersuchungen in belasteten und nicht belasteten Gemeinden veröffentlicht. So wollte das Landesamt herausfinden, ob sich eine PFAS-Belastung in der Umwelt (Boden, Gewässer, Grundwasser) in der Bevölkerung niederschlägt. Das Ergebnis: Eine flächendeckende Aufnahme von PFAS über Trinkwasser oder Lebensmittel kann für die Bevölkerung in allen untersuchten Regionen ausgeschlossen werden – also auch den belasteten Gegenden.

Das Umweltbundesamt allerdings hatte vor zwei Jahren in einer repräsentativen Studie nachgewiesen, dass in Deutschland Kinder und Jugendliche zwischen drei und 17 Jahren zu viele der langlebigen Chemikalien im Blut haben. In einem Fünftel der untersuchten Proben lag die Konzentration für Perfluoroktansäure (PFOA) über dem von der Kommission Human-Biomonitoring festgelegten unteren Schwellenwert. Und auch im Landkreis Altötting ist bekannt, dass die Belastung der Umwelt auch zu einer Belastung der Bevölkerung führte: Tests im Jahr 2018 ergaben, dass die Konzentration von PFOA im Blutplasma im Schnitt deutlich über dem Wert liegt, der als "möglicherweise gesundheitsgefährdend" gilt.

Wer ist für die Belastungen im Boden und Wasser verantwortlich?

Wie die Karte oben deutlich zeigt, lassen sich die meisten PFAS-Belastungen – bestätigte Fälle sowie Verdachtsfälle – in Bayern auf Industriebetriebe und aktuelle bzw. ehemalige Bundeswehr-Standorte zurückführen. Ehemalige Liegenschaften der Bundeswehr wie der Flugplatz Penzing gehören heute der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BIMA). Alle diese "Verursacher" haben PFAS-haltige Produkte lange Zeit legal genutzt und in die Umwelt eingebracht. Dass diese Stoffe gefährlich sein können, stellte die Wissenschaft erst später fest.

Die Kontaminationen bei der Bundeswehr und den ehemaligen Bundeswehr-Standorten kommen hauptsächlich von PFAS-haltigen Löschschäumen. Die Bundeswehrfeuerwehr setzte diese jahrzehntelang auf Flugplätzen ein. Dabei gelangten die PFAS in Böden, Gewässer und ins Abwasser in der näheren Umgebung. Mit dem Regen können sie aus Böden ins Grundwasser oder in Bäche und Flüsse geschwemmt werden und von dort aus weiter ins Meer.

Auch in großen Industriebetrieben oder bei Gemeinden und Landkreisen war die Quelle oftmals Löschschaum. Wenn PFAS mit der Abluft aus Industrieanlagen entweichen, gelangen sie nicht nur in die nähere Umwelt – an Partikeln haftende PFAS können in der Luft weit "reisen", weil die Substanzen chemisch extrem stabil sind. Mit Regen und Schnee landen sie deshalb auch in Böden und in Gewässern und im Meer weitab von Industrie und Siedlungen, sogar in den Polarregionen.

Was passiert mit PFAS, wenn sie einmal in Umlauf sind?

PFAS gehören zu den so genannten "Ewigkeitschemikalien" – chemisch ausgedrückt: Sie sind persistent, werden also in der Umwelt nicht durch Sonnenlicht oder Mikroorganismen abgebaut.

Langkettige PFAS (z.B. PFOA und PFOS) verbleiben in Böden und Sedimenten und sie reichern sich entlang der Nahrungskette an, an deren Ende schließlich der Mensch steht. Trinkwasser ist nur dann eine Quelle, wenn es durch besondere Schadensfälle mit PFAS belastet wurde – wie etwa im Kreis Altötting.

Dirk Messner, Präsident des Umweltbundesamtes, sagte dem BR im Juni 2022:

"Welche Schäden die langlebigen PFAS in der Umwelt auf Dauer anrichten können, ist häufig noch unerforscht. Wir versuchen daher, gemeinsam mit anderen europäischen Ländern, diese Stoffe in der EU so weit wie möglich zu verbieten. Dies ist aus Vorsorgegründen der richtige Schritt."

Die folgende Tabelle gibt eine Übersicht über alle dem Bayerischen Staatsministerium für Umwelt- und Verbraucherschutz und der Bundeswehr bekannten bestätigten Fälle von PFAS-Belastungen sowie die Verdachtsfälle in Bayern. Außerdem wird zusammengefasst, wer verantwortlich ist, welche Gewässer betroffen sind und wo die Aufarbeitung steht: