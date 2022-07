Flugplatz Manching: PFAS-Sanierung soll nächstes Jahr starten

Drückend heiß war es am Abend in der Manchinger Mehrzweckhalle. Trotzdem kamen weit über hundert Bürger, um sich von der Bundeswehr, dem staatlichen Bauamt Ingolstadt und anderen Behörden informieren zu lassen, welche Maßnahmen am PFAS-kontaminierten Flugplatz Manching geplant sind.

Jahrelang gesundheitsgefährdende Chemikalien im Grundwasser

Die Manchinger Bürger verfolgt das Thema seit fast zehn Jahren. So lange schon ist bekannt, dass die Bundeswehr auf ihrem Flugplatz in Manching Löschschaum mit PFAS (auch bekannt als PFC) verwendet hat und diese gesundheitsgefährdenden Chemikalien auf diesem Weg ins Grundwasser gelangt sind.

Bundeswehr wirbt um Verständnis für lange Vorbereitungs-Phase

Seitdem laufen auf dem Militärgelände Untersuchungen und seit zwei Jahren auch eine kleine Probeanlage für die Sanierung des verseuchten Grundwassers, eine sogenannte Pump and Treat-Anlage. Bundeswehrvertreter Thomas Backes vom Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr wirbt um Verständnis für die lange Zeit der Analyse. Über die vielen Jahre habe die Bundeswehr mit zahllosen Behörden zusammenarbeiten müssen und ungezählte Untersuchungen und Tests durchführen lassen. "In der Natur ist es eben nicht so, wie man sich das im Büro vorstellt", so Backes. "Und deshalb haben wir diese vorgezogene Pump and Treat-Maßnahmen durchgeführt und alle Daten aus den letzten Jahren zusammengefasst, um zu wissen, wie in diesem Grundwasserleiter die Strömungsverhältnisse sind. Diese hydrogeologischen Daten haben wir jetzt alle zusammen. Also, die Bundeswehr hat jetzt ihren Job wirklich erledigt im Rahmen des Altlastenprogramms. Wir sind durch."

Gesetzlich vorgegeben sei nun, so Backes, dass sein Amt die Bauverwaltung beauftrage, diese Sanierungsanlagen zu errichten.

Bauamt Ingolstadt plant den Baubeginn für September 2023

Die Verantwortung für die Sanierung des Flugplatzes Manching trägt jetzt Thomas Sendner, stellvertretender Leiter des staatlichen Bauamts Ingolstadt. In groben Zügen hat er erklärt, wie er das Manchinger Grundwasser vor weiteren PFAS-Einträgen schützen will.

"Das versuchen wir mit einer Abreinigung an der Liegenschaftsgrenze, um weitere Kontamination in Richtung Manching und Westenhausen zu vermeiden. " Thomas Sendner, stellvertretender Leiter des staatlichen Bauamts Ingolstadt

Durch eine Brunnengalerie könne man punktuell kontaminiertes Grundwasser reinigen und dann bestenfalls PFC-frei dem Grundwasser wieder zuführen.

Noch viele offene Fragezeichen

Weitere Details zu den Baumaßnahmen rund um die Sanierung hat das Bauamt noch nicht vorgestellt - nur, dass sie im September 2023 beginnen sollen. Allerdings ist der Termin nicht in Stein gemeißelt. Denn Fragezeichen gibt es noch viele. So betrifft die allgemeine Liefer-Problematik natürlich auch so spezielle Bauprojekte wie die PFAS-Sanierung. Offen ist auch noch, welche private Firma die Sanierung ausführen wird.

Erste Ausschreibung gescheitert

Die Suche nach einem passenden Ingenieurbüro läuft. Auf die erste Ausschreibung hatte sich nicht ein einziges Unternehmen gemeldet. Insofern sei auch mit Zeitverzögerungen zu rechnen, so Sendner.

"Die gesamtgesellschaftliche Situation, die weltpolitische Lage im nächsten Jahr müssen wir beim Bau auch irgendwie berücksichtigen. Das kann alles hemmen. Aber wir sind guter Dinge, dass wir früher als September 2023 unterwegs sind mit der Reinigung." Thomas Sendner, stellvertretender Leiter des staatlichen Bauamts Ingolstadt

Komplette Sanierung zieht sich über viele Jahre

Selbst wenn die Sanierung wie geplant im September 2023 startet, dauert es noch mehrere Jahre, bis der Flugplatz Manching und damit auch das umliegende Grundwasser komplett saniert und geschützt sind. Denn die nun bekannte gemachte Sanierungsmaßnahme bezieht sich nur auf das besonders verseuchte Teilgebiet des Flugplatzes, an der Alten Feuerwache. Dort setzte die Bundeswehr früher besonders viel und häufig PFAS-haltigen Löschschaum ein. Es gibt noch weitere 15 kontaminierte Punkte auf dem Flugplatz. Für sie sollen die Sanierungspläne wohl bis Ende des Jahres vorliegen.