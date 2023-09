Offizieller Start der Weinlese in Franken: Aussichten und Sorgen

Weinkonsum in Deutschland verändert sich

Sorgen bereitet den Winzerinnen und Winzern der Weinkonsum: Laut EU-Kommission haben die Verbraucher in diesem Jahr in Deutschland 22 Prozent weniger Wein getrunken. Auch die Weingüter und Genossenschaften in Franken spüren das: Weniger Kunden in den Vinotheken, weniger Absatz im Supermarkt und eher mal der Griff zum günstigeren Wein.

Erfolgreich ist Franken inzwischen mit alkoholfreiem Secco und Wein. Da tue sich momentan viel in Franken, sagt Cornelius Lauter, geschäftsführender Vorstand der Winzergemeinschaft Franken GWF. "Wir besetzen damit neue Marktnischen und erreichen eine neue, junge Zielgruppe, die bewusst auf Alkohol verzichten will – ein immer stärker wachsender Markt, der auch für die GWF immer mehr an Bedeutung gewinnt."

Der Weinbau ist in Franken ein wichtiger wirtschaftlicher Faktor. Laut Weinbauverband liegt der Großteil des bayerischen Anbaugebiets in Franken: etwa 6.300 Hektar Rebfläche von insgesamt etwa 6.400 Hektar. In drei fränkischen Winzergenossenschaften sind etwa 2.900 Winzerfamilien organisiert. Typisch für Frankenwein sind der Bocksbeutel und die Rebsorte Silvaner.