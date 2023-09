Zwischenausschuss zu Aiwanger: Scharfe Kritik und Schweigen

Die offen gebliebenen Fragen in der Flugblatt-Affäre um den stellvertretenden Ministerpräsidenten Hubert Aiwanger (Freie Wähler) aufzuklären - mit diesem Ansinnen haben Grüne, SPD und FDP einen Zwischenausschuss im Landtag beantragt. Die Brisanz des Falls ist am Donnerstag im Landtag deutlich spürbar: Der Senatssaal, in dem der Zwischenausschuss zusammenkommt, ist bis auf den letzten Stuhl besetzt.

Aiwanger hört sich Vorwürfe schweigend an

Von der Opposition kommt scharfe Kritik an Aiwanger, teils auch Rücktrittsforderungen. Der stellvertretende Ministerpräsident sei nicht mehr tragbar, heißt es etwa von den Grünen. Die SPD-Fraktion verweist auf weiterhin ungeklärte Details in der Affäre, etwa die Berichte über die Freie-Wähler-Abgeordnete Jutta Widmann, die den ehemaligen Lehrer Aiwangers, der den Fall ins Rollen brachte, mehrmals aufsuchte - bereits vor Bekanntwerden der Vorwürfe durch die Medien.

Vertreter der Freien Wähler, der CSU und der AfD berufen sich hingegen auf die Entschuldigung und den Aufklärungswillen des Freie-Wähler-Chefs und fordern, sich wieder anderen Themen im Landtagswahlkampf zu widmen. Hubert Aiwanger indessen schweigt. Er war auf der Rednerliste zwar nicht für eine Aussage vorgesehen, hätte sich jedoch als Mitglied der Staatsregierung jederzeit zu Wort melden können.

Grüne und SPD scheitern mit Antrag auf Entlassung Aiwangers

Eine Befragung Aiwangers verhinderten bereits zu Beginn der Sitzung CSU und Freie Wähler. Die Regierungsfraktionen lehnten einen entsprechenden Antrag zur Befragung sowohl Aiwangers als auch von Ministerpräsident Markus Söder (CSU) ab. Die Geschäftsordnung des Landtags sehe dies nicht vor.

Auch einen Antrag, in dem Söder zur Entlassung seines Stellvertreters aufgefordert wird, hatten Grüne und SPD gestellt - sie scheiterten jedoch auch damit: 19 Abgeordnete stimmten im Zwischenausschuss dafür, 32 dagegen. Enthaltungen gab es nicht, wie der Vorsitzende des Zwischenausschusses, Thomas Kreuzer (CSU) erklärte. Grüne und SPD hatten den Antrag damit begründet, dass Aiwangers Erklärungen zu den Vorwürfen um das Flugblatt "völlig unzureichend" seien.

Zwischenausschuss erst zum siebten Mal einberufen

Der Zwischenausschuss ist ein spezielles Gremium, das in der Zeit kurz vor Landtagswahlen für die Beratung dringender Angelegenheiten zuständig ist, ihm gehören aktuell 51 der insgesamt 205 Abgeordneten an - also nur ein Viertel. Es ist erst das siebte Mal in der Geschichte des bayerischen Landtags überhaupt, dass der Zwischenausschuss einberufen werden musste.

Rechtsextremes Flugblatt sorgte für Beben im Freistaat

Ende August hatte die "Süddeutsche Zeitung" über ein menschenverachtendes Flugblatt berichtet, das im Schuljahr 1987/88 an Aiwangers damaliger Schule, dem Burkhart-Gymnasium in Mallersdorf-Pfaffenberg, gefunden wurde. In dem Blatt geht es um einen fiktiven Bundeswettbewerb, in dem "der größte Vaterlandsverräter" gesucht wird. Der erste Preis: ein "Freiflug durch den Schornstein von Auschwitz".

Das Flugblatt wurde in der Schultasche des Schülers Hubert Aiwanger gefunden, gegen den ein Disziplinarverfahren angestrengt wurde. Hubert Aiwanger bestreitet heute allerdings, das Flugblatt verfasst zu haben, sein Bruder Helmut hat sich als Verfasser bekannt.