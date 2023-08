Wie sieht die Zukunft des Öko-Weinbaus in Franken aus?

Öko-Weine als bewusste Entscheidung

Etwa 400 Personen sind am Sonntag zur Weinpräsentation gekommen. Für viele von ihnen ist Öko eine bewusste Entscheidung – trotz des Preises. So sagt Besucherin Stefanie Theim: "Uns schmeckt es einfach besser und es ist nachhaltiger und ist individueller. Jedes Jahr fällt der Wein anders aus, wie eben die Natur mitmacht. " Und Ursula Göss ergänzt: "Ich möchte den Öko-Weinbau unterstützen, weil ich das gut finde." Laut dem Deutschen Weininstitut werden bundesweit 12 Prozent der Gesamtrebfläche ökologisch bewirtschaftet. Die Tendenz steigt, auch in Bayern. Für den Freistaat gibt es keine genauen Zahlen. Lange schätzt, dass in Franken sechs Prozent ökologisch bewirtschaftet werden. Der Bund Fränkischer Ökowinzer und –Weingüter hat 47 aktive Mitglieder, die über 350 Hektar Weinberge biologisch bewirtschaften.

Pilzresistente Weinarten als Lösung

Zentrales Thema bei der Weinpräsentation ist außerdem, wie die klimaresistenten Weinarten der Zukunft aussehen. Winzerin Franziska Schömig aus Rimpar hat ihren Betrieb 2017 komplett auf Öko umgestellt, die 35-Jährige sagt, in erster Linie müsse der Wein schmecken und die Handschrift der Winzerinnen und Winzer tragen: "Ansonsten müssen wir uns mit den klimatischen Bedingungen befassen: Welche Lage ist gut, welche Sorte ist gut? Wie müssen wir an unseren Boden rangehen? In der Anbautechnik und in der Sortenstruktur ist gerade die Frage, in welche Richtung man da geht." Vielversprechend seien pilzwiderstandsfähige Sorten wie Johanniter und Regent.