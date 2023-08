Federweißer: Lese in Franken in vollem Gange

Seit dieser Woche werden in Franken die ersten Trauben des Weinjahrgangs 2023 geerntet. So hat etwa das Weingut Schmitt in Bergtheim (Lkr. Würzburg) am Donnerstag mit der Lese der frühreifen Sorte Ortega begonnen. Die Sorte wird in der Regel zu Federweißer verarbeitet, ähnlich wie die Solaris-Traube. Traditionell zählen laut Weinbaureferent Stephan Schmidt auch das Weingut Lother in Wipfeld (Lkr. Schweinfurt), das Weingut Fesel in Würzburg sowie die Winzergemeinschaft Franken (GWF) zu den ersten Betrieben.

Federweißer im September im Handel

Die Federweißer-Lese beginnt in der Regel Mitte bis Ende August "Wir liegen somit in einem normalen Zeitfenster", erklärt Schmitt. Den ersten Federweißen gibt es voraussichtlich ab Anfang September zu kaufen. Laut den Angaben des Weinbauverbands sei Federweißer ein saisonales Produkt, der sich gut mit fränkischen Spezialitäten wie dem "Zwiebelprotz", einer Art Zwiebelkuchen, kombinieren ließe.

Start der eigentlichen Weinlese erst in zwei Wochen

Der offizielle Start der Weinlese findet am 7. September 2023 mit Ministerpräsident Markus Söder und Landwirtschaftsministerin Michaela Kaniber (beide CSU) in Rödelsee (Lkr. Kitzingen) statt. Auch die reguläre Weinlese befinde sich dieses Jahr in einem für die letzten Jahre normalen Zeitfenster, so der Fränkischen Weinbauverband auf Anfrage von BR24. Erste Wein-Lesen – zum Beispiel für Sektgrundweine – seien voraussichtlich schon Ende August in Planung. Das Weingut Schmitt will voraussichtlich ab Mitte September mit der Ernte von Silvaner, Bacchus oder Müller-Thurgau beginnen.