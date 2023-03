Kämpfer für den Frankenwein: Weinfachberater geht in Ruhestand

"Super-Nase", "Doc Silvaner", Instanz im fränkischen Weinbau: Die Liste der Bezeichnungen für Hermann Mengler ist lang. Seit 30 Jahren ist er Fachberater für Weinbau in Unterfranken. Die Fachzeitschrift "Vinum" hat ihn im vergangenen Jahr zu einer der "25 wichtigsten Weinpersönlichkeiten in ganz Deutschland" gekürt. Ende Mai geht er nun in den Ruhestand.

Hermann Mengler: Wichtige Aufgaben als Weinfachberater

"Leiter der Fachberatung Kellerwirtschaft und Kellertechnik im Bezirk Unterfranken": Was so spröde klingt, ist für die Winzerinnen und Winzer in ganz Franken heute nicht mehr wegzudenken. Vor allem hat Hermann Mengler sich als Weinfachberater und führender Önologe weit über Franken hinaus einen Namen gemacht. Er ist außerdem Geschäftsführer der Qualitätsweinprüfung bei der Regierung von Unterfranken und Gebietsbevollmächtigter der Fränkischen Weinprämierung, bei der die Weine mit Bronze, Silber und Gold ausgezeichnet werden. Von Menglers Arbeit profitieren die Weinbau-Betriebe – genau wie die Menschen, die den Wein trinken.

90er-Jahre: Frankenwein am Tiefpunkt

Dass die kleine Weinbauregion Franken heute ein hervorragendes Image hat, ist in großen Teilen auch ein Verdienst des Weinfachmanns. Er hat Silvaner und Co. aus dem Dornröschenschlaf geholt. Der Weg dahin war allerdings durchaus schwierig. Als Fachberater der Weinbau-Betriebe setzt Hermann Mengler von Anfang an auf Klasse statt auf Masse. Doch die fränkischen Winzerinnen und Winzer hören zunächst nicht auf ihn und arbeiten in den 1990er-Jahren weiter nach der Devise: Möglichst viel ernten, viel Wein für volle Keller. 1998 und 1999 wird ihnen das zum Verhängnis: Zwei Rekordernten in Folge lassen die Keller überlaufen. Die Winzer bleiben auf qualitativ schlechten Weinen sitzen, die sich nicht verkaufen lassen. Frankenwein hat keinen guten Ruf mehr.

Umdenken beim Frankenwein: Klasse statt Masse

Erst aus diesem Jammertal heraus wird Hermann Mengler als Weinfachberater erst genommen. Seine Devise: Klasse statt Masse. Die Winzerinnen und Winzer lassen sich nun von seinem Qualitätsstreben anstecken. Mengler setzt behutsam Maßnahmen durch: Die Reduzierung der Trauben schon am Rebstock, gesundes Lesegut, präzise Arbeit im Keller und das trägt Früchte. In den Folgejahren lassen sich immer mehr Winzer auf den Qualitätsweg ein.

Tipp von Mengler: "Neues im Weinbau ausprobieren"

Heute ist Hermann Mengler bei vielen Weingütern mehrfach im Jahr als Berater vor Ort. Schon vor der Weinlese im Herbst bespricht er mit den Verantwortlichen, welche Charakteristik der neue Weinjahrgang hat. Im Winter probiert er mit ihnen die jungen Weine im Keller und gibt Tipps für den weiteren Ausbau. Außerdem ermutigt er sie, Neues auszuprobieren: Weißweine, auf der Maische vergoren – oder bewusst fruchtig-frische leichte Sommerweine.

Betriebe sind dankbar für kreative Ideen

Für viele Winzerinnen und Winzer ist Mengler inzwischen Berater und Freund, so wie bei Franziska Galena im Familienweingut in Sommerach im Landkreis Kitzingen. “Das Tolle für uns ist, dass wir jemanden haben, der von außen auf uns schaut. So kommen wir aus unserer 'Betriebsblindheit' heraus. Hermann Mengler sieht, was draußen in der Weinwelt passiert – in Franken, aber auch deutschlandweit. Wo geht der Trend hin? Was mag der Kunde in Zukunft trinken?", so die Winzerin zu BR24. Mengler gebe auch immer gute Anregungen: "Wie wäre es denn mal mit einem maischevergorenen Weißwein oder einem hochwertigen Rosé?“