Habeck im Bundestag: Politische Mitte nicht preisgeben

Bei der gestrigen Generaldebatte des Bundestags hatte Kanzler Olaf Scholz (SPD) einen "Deutschlandpakt" zur Modernisierung des Landes angeregt - was Unionschef Friedrich Merz in schroffen Worten zurückwies.

Schon gestern hatte die Grünen-Fraktionsvorsitzende Katharina Dröge diese Haltung kritisiert: "Was wir bräuchten, wäre eine konservative Partei, die den Zusammenhalt der Menschen in diesem Land nach vorne stellt". Daran knüpfte heute auch Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) an. Sein Kernsatz: "Wer Vielfalt zu Gegensätzen stilisiert, gibt die politische Mitte preis."

Außer auf Merz' Rede im Bundestag bezog sich Habeck dabei auch auf einen Bierzeltauftritt des CDU-Chefs auf dem bayerischen Volksfest Gillamoos, bei dem Merz erklärt hatte: "Nicht Kreuzberg ist Deutschland, Gillamoos ist Deutschland."

Lob für zwei CDU-Ministerpräsidenten

Als positives Gegenbeispiel erwähnte Habeck (Grüne) die Ministerpräsidenten, die sich für Scholz' Initiative aufgeschlossener gezeigt hatten. Die CDU-Ministerpräsidenten von Nordrhein-Westfalen und Schleswig-Holstein, Hendrik Wüst und Daniel Günther, hatten sich zuvor in Brüssel für das von Habeck vorangetriebene, von seinem Koalitionspartner FDP aber abgelehnte Vorhaben eines verbilligten Strompreises für energieintensive Industriezweige begrüßt. "Ich freue mich über die Unterstützung gerade von Unionsministerpräsidenten bei dem Industriestrompreis", so Habeck im Bundestag.

Was heute noch zur Sprache kommen soll

Weiteres Thema der heutigen Debatte ist die Gesundheitspolitik sein - dabei soll auch Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek sprechen. Am Nachmittag wird dann über die Haushaltspläne für das Innenministerium diskutiert. Der von Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) vorgestellte Etatentwurf für 2024 sieht in vielen Bereichen Kürzungen vor.

Im Video: Die Generaldebatte im Bundestag