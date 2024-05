Obdachloser stirbt nach Schlägen - 17-Jähriger unter Verdacht

Der 53-jährige Obdachlose war in der Nacht von Montag auf Dienstag in Immenstadt im Allgäu zusammengeschlagen worden. Der verletzte Mann flüchtete nach der Gewalttat in eine Polizeistation. Dort beschrieb er den Täter, anschließend nahm die Polizei den Tatverdächtigen zu Hause fest. Mittlerweile ist der Obachlose gestorben.

Gegen Tatverdächtigen wurde wegen Körperverletzung ermittelt

Der Tatverdächtige wird laut Staatsanwaltschaft Kempten dem Haftrichter vorgeführt, nähere Informationen zum Tod des 53-Jährigen und den Umständen, die dazu geführt haben, wollen Polizei und Staatsanwaltschaft im Laufe des Nachmittags bekannt geben. Bisher ist nur klar, dass gegen den 17-jährigen zunächst wegen Körperverletzung ermittelt wurde. In der Polizeimeldung hieß es noch, der 53 Jahre alte Mann sei bei dem Angriff "leicht" am Kopf verletzt worden.

Große Betroffenheit in Immenstadt

Immenstadts Bürgermeister Nico Sentner äußerte sich schockiert. Dem BR sagte Sentner, er habe den Obdachlosen gekannt und über längere Zeit versucht, ihn von der Straße zu bekommen und eine Wohnung zu vermitteln. Viele weitere Menschen im Ort sind bestürzt. An einer Stelle in der Nähe des Bahnhofs, an der sich der 53-Jährige oft aufgehalten hat, wurden Kerzen angezündet und Blumen niedergelegt. Auch in den sozialen Medien und im Interview mit dem BR zeigen sich die Menschen sehr betroffen vom Tod des Mannes. Einer schreibt, er habe noch Kaffee mit ihm getrunken, andere bedanken sich für die guten Gespräche.