Segelboot an A96 gestrandet: "Sagitta" soll nun abgeholt werden

Seit fast sechs Wochen liegt die "Sagitta" auf der Wiese neben der Autobahn-Anschlussstelle Erkheim im Landkreis Unterallgäu. Der Besitzer des Boots war nach Polizeiangaben mit seinem Gespann zu schnell in die Auffahrt zur A96 eingefahren. Anhänger und Boot kippten um und wurden beschädigt.

Am Bodensee abgeholt, an der Autobahn gestrandet

Wie Erkheims Bürgermeister Christian Seeberger (CWV) erklärte, war das Boot am Bodensee abgeholt worden. Den Besitzer aus dem Landkreis Landshut habe er zuletzt mehrfach versucht zu erreichen. Schließlich forderte die Polizei den Mann auf, die weiß-blau lackierte Sagitta zu verladen und von der Wiese neben der Autobahn zu entfernen. Das soll nun im Laufe des Dienstags passieren.

Eigentlich hätte das Boot laut Seeberger schon kurz nach Ostern abgeholt werden sollen. Dass die Sagitta nun einige Wochen im Allgäu verbrachte, bescherte ihr noch eine kleine Dekoration: In der Freinacht haben Unbekannte das Segelboot mit Piraten-Accessoires geschmückt und ein Schild mit der Aufschrift "Hafenstadt Erkheim" aufgestellt.

Gemeinde freut sich über Medieninteresse

Der Bürgermeister freut sich über die Aufmerksamkeit, die die Sagitta der Marktgemeinde Erkheim in den Medien gebracht hat. Im Rathaus seien außerdem mehrere Anfragen von Kaufinteressenten eingegangen. "Natürlich gehört hier kein Boot her", betont Seeberger in einem Interview mit dem BR an der Autobahn. Er muss aber auch schmunzeln: "Was gibt es Schöneres für einen Bürgermeister, der Seeberger heißt, als ein Boot am Ortsrand zu haben", sagt Christian Seeberger mit einem Augenzwinkern.