Champions League: Borussia Dortmund steht im Finale

Im achten Europapokalspiel hat Borussia Dortmund (BVB) mit 1:0 gegen Paris Saint-Germain (PSG) gewonnen. Es ist eine bittere Niederlage für den eigentlichen Favoriten PSG und gleichzeitig ein überraschender Sieg für den vermeintlichen Außenseiter BVB. Die Mannschaft steht damit als erster Finalist im Endspiel der UEFA Champions League, welche im Londoner Wembley Stadion Anfang Juni ausgetragen werden wird. Held des Abends ist Mats Hummels, der in der 50. Minute den Kopfball nach Wembley in das Tor zimmerte.

Hummels köpft BVB ins Finale

Wider Erwarten spielte Paris Saint-Germain bereits in der ersten Halbzeit zu vorsichtig und zu ungefährlich. Für beide Mannschaften ergaben sich Chancen, die entweder nicht genutzt wurden oder sich aber als Aluminiumtreffer entpuppten.

In der 50. Spielminute fiel dann endlich das erste und entscheidende Tor für Borussia Dortmund – reingewuchtet von Mats Hummels. Auch die vier Minuten Nachspielzeit änderten nichts an dem Ergebnis: Borussia Dortmund steht im Finale der Königsklasse. Es war das 506. Spiel von Mats Hummels für Borussia Dortmund.

Reus: "Jetzt müssen wir den Titel holen"

"Unbeschreiblich, was für eine Woche", sagte Marco Reus bei Amazon Prime Video. "Nach über zehn Jahren wieder im Finale. Hut ab, Hut ab, wir haben sehr viel leiden müssen. Aber wir haben es am Ende geschafft." Am Mittwoch frage "keiner mehr", wie der Sieg zustande gekommen sei. "Da steht einfach nur der Namen Borussia Dortmund. (...) Jetzt müssen wir den Titel holen, sonst wäre es scheiße."

Marcel Sabitzer sagte bei CBS: "Es ist verrückt. Mir fehlen die richtigen Worte. Die Emotionen sind da, die Gänsehaut. Wir hatten einen Traum und wir haben es geschafft – wir fahren nach London."