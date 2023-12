Festnahme nach Tötung eines Obdachlosen im Englischen Garten

Die Münchner Polizei ist im Tötungsdelikt an einem Mann im Englischen Garten einen großen Schritt weiter: Ein 56-jähriger Tatverdächtiger wurde festgenommen.

Mordkommission will Details noch bekannt geben

Er wird der Tötung eines Obdachlosen beschuldigt, der am 23. November unter einer Fußgängerbrücke am Englischen Garten brennend aufgefunden wurde. Details will der Leiter der Mordkommission, Stephan Beer, auf einer Pressekonferenz bekannt geben.

Passanten hatte am 23. November spätabends unter einer Fußgängerbrücke am Kleinhesseloher See einen brennenden Mann entdeckt. Sie eilten ihm zu Hilfe und schafften es, die Flammen zu ersticken. Am Ende konnten sie den Mann aber nicht mehr retten.

78-jähriges Opfer stammt aus Raum München

Aufgrund der Umstände ging die Polizei schnell davon aus, dass der Mann Opfer eines Gewaltverbrechens wurde. Im Rahmen einer rechtsmedizinischen Untersuchung konnte festgestellt werden, dass das Opfer "aufgrund einer Fremdeinwirkung" gestorben sei. Zur genauen Todesursache äußerten sich die Ermittler bislang nicht.

Die für den Fall eingerichtete Ermittlungsgruppe "Isarring" konnte wenige Tage später die Identität des Mannes klären: Demnach handelt es sich bei dem Opfer um einen 78-jährigen, wohnsitzlosen Deutschen, der im Landkreis München geboren wurde.