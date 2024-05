Nach Tod eines Obdachlosen: Trauer in Immenstadt

Direkt neben dem Bahnhof in Immenstadt soll sich der wohnsitzlose Mann oft aufgehalten haben: ein kleiner Platz, ein hübsch bepflanztes Blumenbeet, ein paar Parkbänke. Dort hat man ihn oft angetroffen, einen Ratsch gehalten, auch mal einen Kaffee oder ein Bier zusammen getrunken.

Blumen und Kerzen zum Andenken

Jetzt ist die Parkbank leer. Stattdessen flackern daneben Grabkerzen, ständig werden Blumen abgelegt. Zwei junge Frauen haben auch einen kleinen, weißen Engel aus Porzellan aufgestellt: "Wir vermissen dich", ist darauf zu lesen. Oft bleiben Passanten einfach stehen, halten kurz inne.

"Er war ein super Fußballer"

Gerhard Stransky zum Beispiel kannte den 53-jährigen Wohnungslosen von früher. "Er ist in der Region aufgewachsen", erzählt er, "und er war ein super Fußballer." Irgendwann sei er auf die schiefe Bahn geraten und eine Zeitlang nicht im Allgäu gewesen. "Dass er vor kurzem wieder aufgetaucht ist, hat mich total gefreut", sagt Stransky. Ein paar Mal habe er den Mann sogar auf ein Bier in einer Bar getroffen. "Man hat mit ihm schwätzen können. Dass sowas jetzt passiert ist, ist ein Schicksal, das wirklich schrecklich ist", zeigt sich der Immenstädter erschüttert über den Tod des Mannes.

Obdachlosen mit warmer Kleidung versorgt

Genauso geht es Brigitte Seidel-Schick. Erst am vergangenen Wochenende habe sie dem obdachlosen Mann noch warme Kleidung und einen Regenponcho gebracht. Als sie heute Morgen von seinem Tod erfahren habe, seien ihr die Tränen gekommen. "Es tut mir so leid. Was tun die Leute denn? Die Obdachlosen, die tun denen doch gar nichts", sagt sie mit tränenerstickter Stimme. Der Mann sei "ein ganz ein lieber Kerl" gewesen.

Fassungslosigkeit im Rathaus von Immenstadt

Auch im Rathaus herrscht Fassungslosigkeit über die Gewalttat. Bürgermeister Nico Sentner (parteilos) berichtet, dass der 53-Jährige früher auch mal in örtlichen Sportvereinen gewesen sein soll und seinen Lebensmittelpunkt in Immenstadt gehabt habe.

Sonst geht es in Immenstadt eher beschaulich zu: 14.000 Einwohner, Anziehungspunkt für viele Touristen und bekannt für den Alpsee, die Berge und die Allgäuer Bilderbuchlandschaft. Die Gewalttat erschüttert das "Städtle", wie es vom Bürgermeister selbst liebevoll genannt wird. Jetzt allerdings ist der Ort "in großer Trauer, weil ihn viele kannten", sagt Sentner. Für ihn stelle sich, wie für viele, die Frage: "Wie konnte so etwas passieren? Da fragt man sich schon, was da schiefläuft in der Gesellschaft. Solche Probleme kennen wir bisher nur aus großen Städten."

17-Jähriger soll Mann angegriffen haben

In der Nacht von Montag auf Dienstag hatte laut Polizei ein 17-jähriger Tatverdächtiger den obdachlosen Mann in der Nähe des Bahnhofs in Immenstadt attackiert. Der Mann konnte nach dem Angriff noch selbst bei der Polizei Anzeige erstatten und den Täter detailliert beschreiben. Der Mann hatte nach Polizeiangaben nur leichte Verletzungen am Kopf. "Es war ein Gespräch mit ihm möglich und die Verletzungen haben sich augenscheinlich nicht so gravierend dargestellt, als dass der Mann sofortige medizinische Hilfe bedürft hätte", so Holger Stabik, Sprecher des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West im Gespräch mit dem BR.

Nach der Anzeige bei der Polizei habe der 53-Jährige dann im Vorraum einer Bankfiliale übernachtet. Dort wurde er am frühen Morgen in lebensbedrohlichem Zustand gefunden und in ein Krankenhaus gebracht. Trotz einer Notoperation verstarb der Mann nach Polizeiangaben am Dienstag im Klinikum Kempten.

Genaue Todesursache und Motiv noch unklar

Ob die Verletzungen tatsächlich den Tod des Mannes verursacht haben, steht nach Polizeiangaben noch nicht fest. Über die genaue Todesursache solle eine Obduktion Aufschluss geben. Auch zum möglichen Motiv des Tatverdächtigen konnte die Polizei noch keine Angaben machen. Der Tatverdächtige und der verstorbene Mann hätten sich aber gekannt. Der 17-jährige Tatverdächtige wurde inzwischen festgenommen und sitzt in Untersuchungshaft.