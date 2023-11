Neuer Bezirkstagspräsident - Freie Wähler beklagen Abstrafung

Auf der konstituierenden Sitzung des neugewählten Bezirkstags von Mittelfranken sah sich die CSU vor einer Herausforderung. Es galt bei der Wahl des Bezirkstagspräsidenten eine breite Mehrheit für den Wahlsieger zu organisieren, eines das breiter ist als eine Zusammenarbeit mit den Grünen, mit denen die CSU auf 16 Bezirksräte und -rätinnen kommt. Das ist ein Sitz mehr als die Hälfte der insgesamt 30 Bezirkstagsmitglieder. Diese Zielvorgabe bestätigten am Wahltag (02.11.2023) jedenfalls Vertreter von CSU und SPD gegenüber BR24. Eine breite Mehrheit war für den bisherigen Bezirkstagspräsidenten Armin Kroder von den Freien Wählern (FW) mit seinem bisherigen Bündnis hingegen nicht in Sicht. So zog der 50-Jährige seine Kandidatur für eine zweite Amtszeit zwei Tage vor dem Wahltermin zurück.

Freie Wähler sehen sich nach Kroders Rückzug abgestraft

Für die Öffentlichkeit war Kroders kurzfristiger Rückzug ein überraschender Schritt. Der Freie Wähler sah sich offenbar dazu gezwungen, da alle Anstrengungen im Vorfeld eine stabile Mehrheit für sich zu organisieren, gescheitert waren. Nun beklagt die Freie Wähler-Fraktion im Bezirkstag wörtlich eine "Abstrafung der Freien Wähler". In einer Pressemitteilung am Abend nach der Wahl (02.11.2023) heißt es: "Die Art und Weise, wie der ‚Machtwechsel‘ vollzogen wurde, lässt mit Sorge in die Zukunft blicken. Sie ist komplett gegensätzlich zum Arbeitsklima und auch dem Ergebnis der Arbeit der letzten fünf Jahre." Unterzeichnet ist die Presseerklärung von den vier FW-Bezirksräten, dazu zählt auch Armin Kroder selbst.

CSU-Mann Forster holt Wahlsieg mit Zweidrittelmehrheit

Peter Daniel Forster war schließlich ohne Gegenkandidaten für das Amt des Bezirkstagspräsidenten von Mittelfranken angetreten. Mit ihm will die CSU die Schmach beenden, dass dieses Amt vor fünf Jahren erstmals seit Beginn der 1960er Jahre nicht an einen Christsozialen fiel. Forster erhielt 21 gültige Stimmen und vereinigte so eine komfortable Zweidrittelmehrheit im 30-köpfigen Bezirkstag hinter sich. Es gehe ihm darum, "alle demokratischen Kräfte einzubinden", sagt Forster im Gespräch mit BR24 und kündigt an, den kooperativen Stil seines Vorgängers Kroder beibehalten zu wollen.

Freie Wähler: "Neuer Präsident muss sich erst noch beweisen"

Die Freien Wähler betonen hingegen, "der respektvolle, parteiübergreifende, ausgleichende und kompromissorientierte Arbeitsansatz" sei ein "Markenzeichen der vergangenen fünf Jahre". Mit diesem Ansatz seien "die allermeisten Entscheidungen einmütig oder mit sehr großer Mehrheit getroffen worden". Ob der neue Präsident das auch kann, müsse dieser "erst noch beweisen". Der neue Bezirkstagspräsident Forster zeigt sich im Gespräch mit BR24 tatendurstig. Als große Themen seiner Amtszeit sehe er den Umgang mit sinkenden Finanzmitteln, sagt er. Wichtig sei ihm auch eine wohnortnahe Klinikversorgung für die 1,8 Millionen Einwohner im Bezirk. Ein "Mega-Thema" sei für ihn auch die Pflege. Hier brauche es neue Konzepte, um die vielen Probleme bis hin zum Personalmangel anzugehen.

Kein Freier Wähler unter den Stellvertretern

Der Bezirkstag wählte – wie es die Bezirksordnung vorschreibt - schließlich auch Stellvertreter für den neuen Bezirkstagspräsidenten. Forsters Erste Stellvertreterin wurde die Grünenpolitikerin Christa Heckel aus Hersbruck. Eine Parteikollegin von ihr hatte zuvor den CSU-Mann Forster für das Amt des Bezirkstagspräsidenten vorgeschlagen. Zu weiteren Stellvertretern bestimmte das Bezirksparlament per Beschluss Sven Ehrhardt von der SPD und Herbert Lindörfer von CSU.