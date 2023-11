1. FC Nürnberg rettet bayerische Ehre im DFB-Pokal

Nürnberg zunächst wieder in Rückstand

Wie so oft in dieser Saison kamen die Franken gegen Rostock nach zweimaligem Rückstand in der zweiten Halbzeit zurück und drehten am Ende die Partie. "Man hatte auf dem Platz wieder einmal das Gefühl, wir können noch einen machen. Das zeichnet uns dieses Jahr aus", freute sich Jannes Horn nach der Partie und fügte grinsend hinzu: "Wenn wir die Spiele immer gewinnen, können wir meinetwegen auch immer in Rückstand geraten."

Ähnlich bewertete Florian Flick die vorangegangenen 120 Minuten, die er als eine "Achterbahn der Gefühle" erlebt hatte. "Es hat mich ein bisschen an das Pokalspiel gegen Düsseldorf erinnert in der letzten Saison", blickte Flick zurück. Damals hatte Flick den Club mit einer Notbremse ins Elfmeterschießen gerettet, das der FCN schließlich gewann und ins Viertelfinale einzog. Dort war der VfB Stuttgart dann eine Nummer zu groß. Wie weit die Reise diesmal geht, hängt wohl auch vom Losglück ab und noch wichtiger, ob die heimstarken Franken wieder vor eigenem Publikum antreten dürfen.