Saarbrücken schafft Sensation: Bayern scheitert im DFB-Pokal

Es ist der erste Rückschlag der Saison für den Rekordmeister. Gegen den Drittligisten 1. FC Saarbrücken verliert der FC Bayern München im DFB-Pokal mit 1:2. Damit scheiden die Münchner bereits in der zweiten Runde aus.

Neue Startaufstellung

Bayern-Coach Thomas Tuchel wirbelte die Startaufstellung ordentlich durch. Anders als beim 8:0-Kantersieg gegen Darmstadt 98 am vergangenen Samstag nahmen zunächst Kingsley Coman, Jamal Musiala und Harry Kane auf der Bank Platz. Für sie spielten Mathys Tel, Thomas Müller und Eric Maxim Choupo-Moting

Auch Bouna Sarr spielte von Beginn an. Er ersetzte den wegen eines Infekts in München gebliebenen Noussair Mazraoui. Youngster Frans Krätzig bekam den Vorzug vor Konrad Laimer.

Für den 1. FC Saarbrücken lief alles nach Plan. Mannorientiert und körperbetont stellten sie sich gegen den deutschen Rekordmeister und unterbanden immer wieder Torabschlüsse und spielten mutig nach vorne.

Müller bringt Bayern in Führung

Und trotzdem reichte eine einzige Aktion, um den Favoriten in Führung zu bringen. Krätzig passte vor dem Strafraum zu Thomas Müller, der aus rund 22 Metern ins linke untere Eck traf.

Der Treffer für die Bayern änderte aber nichts am Auftreten der Hausherren. Die Saarbrücker spielten weiter mutig nach vorne und schafften es gleichzeitig, die Offensive der Bayern nicht zu nennenswerten Abschlüssen kommen zu lassen.

Bis zur Verlängerung der ersten Hälfte lauerten die Saarbrücker auf einen Offensiv-Fehler der Münchner. Und der kam: Ein fehlerhaftes Zusammenspiel von Min-jae Kim und Krätzig sorgte für den Ballgewinn Saarbrückens. Der Drittligist spielt die Bayern gekonnt im eigenen Sechzehner aus, Patrick Sontheimer musste den Ball nur noch ins Tor einschieben und ließ Manuel Neuer chancenlos zurück.

Gleiches Bild nach Wiederanpfiff

Auch nach Wiederanpfiff zeigte sich ein ähnliches Bild: Beide Teams kamen zu Chancen auf beiden Seiten, blieben im Abschluss aber glücklos.

Tuchel reagierte auf das Unentschieden. Coman, Musiala und Gnabry kamen für Leroy Sané, Krätzig und Sarr ins Spiel. Die Auswechslungen wirkten: Bayern erhöhte das Tempo zunehmend, am Ergebnis konnten sie aber zunächst auch nichts ändern, was vor allem an Saarbrückens Keeper Tim Schreiber lag.

Stattdessen gelang Saarbrücken in letzter Minute die Pokalsensation. Marcel Gaus trifft per Linksschuss zum 2:1-Endstand. Die Bayern scheiden damit schon in der zweiten Runde aus dem Pokal aus.

De Ligt verletzt

Weiterer bitterer Beigeschmack für die Münchner: Matthijs de Ligt musste bereits nach 24 Minuten verletzt ausgewechselt werden. Im Zweikampf mit Di Mechelle Sanchez zog er sich eine Blessur am Knie zu.