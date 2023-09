Bezirkswahl 2023: Das machen die Bezirkstage in Bayern

Artikel mit Bild-Inhalten Bildbeitrag

Am 8. Oktober findet nicht nur die Landtagswahl in Bayern statt, auch die Bezirkstage werden neu gewählt. Aber was sind die Bezirkstage und wie werden sie bestimmt? Ein Überblick.