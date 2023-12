Nach Söder-Ankündigung: Nürnberg hofft auf Magnetschwebebahn

Ministerpräsident Markus Söder hielt am Dienstag seine erste Regierungserklärung nach der Wahl. Inhaltlich befasste sich der CSU-Politiker neben dem derzeit viel diskutierten Gender-Verbot auch mit Themen, die seine Heimatstadt Nürnberg betreffen. Neben einer KI-Universität will Söder in der zweitgrößten Stadt Bayerns ausloten, ob dort eine Magnetschwebebahn gebaut werden könne. Diese sei "günstiger als eine U-Bahn, geräuschlos und klimaneutral" sagte Söder im Landtag.

Oberbürgermeister König hofft auch Magnetschwebebahn

Diese Ankündigung ist von der Nürnberger Stadtspitze begrüßt worden. Oberbürgermeister Markus König (CSU) nannte eine Magnetschwebebahn zwischen Universität, Messe und Südklinikum in einer offiziellen Mitteilung "eine bedeutende Verbesserung".

Er verwies in diesem Zusammenhang auch auf die Verkehrshistorie Nürnbergs mit der ersten Deutschen Eisenbahn und der ersten fahrerlosen U-Bahn. Demnach würde eine Magnetschwebebahn auf einer derart viel genutzten Strecke den Standort Nürnberg weiter stärken.

"Riesenchance für die Entwicklung der Mobilität der Zukunft"

Auch Wirtschafts- und Wissenschaftsreferentin Andrea Heilmaier (CSU) begrüßte die Ankündigung des Bayerischen Ministerpräsidenten. CSU-Fraktionschef Andreas Krieglstein nannte die Prüfung einer Referenzstrecke "eine Riesenchance für die Entwicklung der Mobilität der Zukunft in unserer Stadt".

Nürnberg wäre demnach die erste deutsche Stadt mit einer modernen Magnetschwebebahn-Teststrecke im Öffentlichen Nahverkehr. Entwickelt wurde die Technik von der Firma Max Bögl in Sengenthal im Landkreis Neumarkt.