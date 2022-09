Neumarkter Innovationen auf Verkehrstechnik-Leitmesse

Auf der InnoTrans in Berlin, der Weltleitmesse für Verkehrstechnik, ist der Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz gleich mehrfach vertreten: Die Firmengruppe Max Bögl beispielsweise stellt ihre selbst entwickelte Magnetschwebebahn vor, das Transport System Bögl (TSB).

Fahrerlose Bahn mit Magnetschwebetechnik

Die fahrerlose Bahn, die auf Teststrecken in Sengenthal und im chinesischen Chengdu bereits fährt, soll emissionsarm Personen befördern. Sie wird bis zu 150 km/h schnell. Auf einer Demonstrationsanlage im Hamburger Hafen transportierte das TSB im vergangenen Jahr vollautomatisiert Container.

Das Transport System Bögl war im Sommer dieses Jahres bereits Finalist beim Innovationspreis der Messe Bauma in München. Optisch ähnelt es dem Transrapid. Auch das Transport System Bögl fährt aufgeständert auf einer speziellen Trasse. Allerdings nicht mehr im Hochgeschwindigkeitsbereich auf großen Distanzen, sondern im Nahverkehr. Innerhalb von zwei Jahren soll es für Besteller gebaut werden können, so die Firmengruppe Max Bögl.

Einfachere Rettung aus Tunneln

Die Neumarkter Firma Railone, die Betonschwellen und Fahrwegsysteme herstellt, zeigt auf der InnoTrans in Berlin unter anderem ein Sicherheitssystem für Bahntunnel. Es soll sie für Rettungsfahrzeuge besser befahrbar machen.

Betonfertigteilplatten seitlich und in der Mitte der Gleise schließen bündig mit der Schienenoberkannte ab und schaffen so einen Fahrweg. Das System kann auch in bestehenden Bahntunneln nachgerüstet werden.