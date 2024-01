AfD distanziert sich von Geheimtreffen mit Rechtsextremen

Das Landhaus Adlon liegt malerisch. Nördlich von Potsdam, direkt am Lehnitzsee. Auf der Internetseite des Gästehauses heißt es, man bringe "das Ambiente der 20er-Jahre zurück" nach Potsdam. Was in dem Landhaus im vergangenen November passiert sein soll, erinnert tatsächlich an die 1920er-Jahre – eine Zeit, in der Nationalsozialisten den Schulterschluss mit Unternehmern und anderen Unterstützern suchten, um die Macht zu ergreifen.

Rechtsextreme und AfD-Funktionäre reden über Massenausweisungen

Wie das Recherchenetzwerk "Correctiv" berichtet, nahmen an dem Treffen unter anderem AfD-Politiker, Mitglieder der "Werteunion" und der bekannte Vertreter der "Identitären Bewegung", Martin Sellner, teil. Im aktuellen Verfassungsschutzbericht heißt es über die "Identitäre Bewegung": "Die inhaltlichen Positionen und ihre darauf aufbauende Agitation stellen eine Missachtung der im Grundgesetz garantierten Menschenrechte dar, insbesondere der Menschenwürde sowie des Diskriminierungsverbots."

Ein Thema des Treffens soll dabei laut "Correctiv" ein Plan gewesen sein, Millionen Menschen mit Migrationshintergrund aus Deutschland auszuweisen – auch wenn sie einen deutschen Pass haben. Von "Remigration" ist dabei die Rede. Den Begriff verwenden auch AfD-Politiker. Der Verfassungsschutz bezeichnet das Schlagwort als "ausländer- und islamfeindlich".

AfD geht auf Abstand

Die AfD versucht heute, auf Abstand zu gehen. Ein Sprecher der Bundespartei betonte, es habe sich nicht um ein Parteitreffen gehandelt. Brisant ist, dass auch ein enger Berater von Partei- und Fraktionschefin Alice Weidel bei dem Treffen dabei war. Das bestätigt ein Sprecher Weidels. Nach seinen Worten hat die Partei- und Fraktionschefin aber nicht gewusst, wer an dem Treffen alles teilnimmt. Der bayerische AfD-Landeschef Stephan Protschka wollte auf BR24-Anfrage nichts zu dem Bericht von "Correctiv" sagen.

Grüne fordern Aufarbeitung im Bundestag

Für die Grünen-Bundestagsabgeordnete Lamya Kaddor zeigen die Enthüllungen, wie verfassungsfeindlich und menschenverachtend die AfD und ihre Netzwerke sind. Die innenpolitische Sprecherin der Fraktion nennt die Pläne eine "konkrete Bedrohung für die Demokratie in Deutschland". Kaddor kündigt an, die Vorgänge zum Thema des Innenausschusses im Bundestag zu machen.

Die Bundesregierung wollte sich am Mittag nicht genauer zu den Enthüllungen äußern. Das Innenministerium verwies nur darauf, dass die AfD beim Verfassungsschutz als rechtsextremistischer Verdachtsfall geführt wird. Regierungssprecher Steffen Hebestreit betonte, die Regierung werde rechtsextremen Bestrebungen entschlossen und klar entgegentreten.

Verbindungen nach Bayern

Eingeladen zu dem Treffen in Brandenburg hat laut "Correctiv" der ehemalige Düsseldorfer Zahnarzt Gernot Mörig. Er war früher Bundesführer des rechtsextremen "Bundes Heimattreuer Jugend" und gilt mit seiner Familie als deutschlandweit bestens vernetzt in der Szene. Wie "Correctiv" berichtet, hatte auch Hans-Christian Limmer die Einladung zu dem Treffen bei Potsdam unterschrieben. Limmer hatte den Bäckereidiscounter "Backwerk" groß gemacht. Zuletzt war er unter anderem Gesellschafter der Franchise-Burgerkette "Hans im Glück" mit Sitz in München. Wie "Correctiv" berichtet, war Limmer bei dem Treffen aber nicht dabei. Er habe sich auf die Frage des Recherchenetzwerks von den Inhalten des Treffens distanziert. Dass es bei Treffen auch darum ging, finanzielle Unterstützer zu gewinnen, zeigt schon die Einladung. Für die Teilnahme wurde eine Mindestspende von 5.000 Euro erwartet.

"Hans im Glück" und Limmer trennen sich

Nach der Veröffentlichung der "Correctiv"-Recherche trennten sich "Hans im Glück" und Limmer nach Unternehmensangaben mit sofortiger Wirkung. Die Burgerkette bezog sich dabei in einer Erklärung auf die Vorwürfe, Limmer habe zu einer Veranstaltung zum Thema Remigration mit eingeladen.

"Die Geschäftsführung der Hans im Glück Franchise GmbH, der Inhaberkreis und das gesamte Team sind zutiefst schockiert über diese Vorwürfe", heißt es in der Erklärung. "Als Unternehmen Hans im Glück Franchise GmbH distanzieren wir uns klar von rechtsextremen Ansichten, sie stellen das genaue Gegenteil unserer Grundwerte dar."

Limmer habe das Unternehmen vor der Medienberichterstattung darüber informiert, dass entsprechende Vorwürfe gegen ihn erhoben würden, hieß es weiter. Limmer habe betont, er habe sich gegenüber dem anfragenden Medium unmissverständlich von den genannten Remigrationsforderungen distanziert. Um Schaden von "Hans im Glück" abzuwenden, habe Limmer angeboten, seine Gesellschafterstellung sofort aufzugeben. "Dieses Angebot hat der Gesellschafterkreis angenommen."

Mit Informationen von dpa