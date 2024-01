Faktenfuchs: Rapsöl ist gesund - egal, was Influencer sagen

Das wurde deshalb genauer überprüft. Das Ergebnis: Genau einen solchen angeblichen kausalen Zusammenhang zwischen ALA und Krebs konnten wissenschaftlich systematische Überprüfungen bisher nicht bestätigen. Sowohl die Autoren der DGE-Leitlinie zur Fettzufuhr als auch einiger World Cancer Reports (den aktuellsten finden Sie hier) konnten in der Studienlage keine Beziehung zwischen mehrfach ungesättigten Fettsäuren und dem Krebsrisiko feststellen, wie die DGE dem #Faktenfuchs schreibt.

Dass Experten die ALA in dieser Hinsicht als unbedenklich betrachten, zeigt auch, dass weder die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit (European Food Safety Authority, EFSA) noch das Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR) eine Obergrenze für alpha-Linolensäure aussprachen. Sie aufzunehmen "kann somit als sicher angesehen werden", schreibt die DGE in ihrem Internet-Beitrag.

Keine Studie knüpft Krebsrisiko an bestimmtes Öl

Das Beispiel der alpha-Linolensäure (ALA) steht für ein umfassenderes Problem. Denn zu Ernährung gibt es vor allem epidemiologische Studien, also Beobachtungsstudien.

Diese zeigen aber immer nur Korrelationen (wenn etwa zwei Dinge gleichzeitig auftauchen) und eben keine Kausalität. "Die eignen sich kaum zur Beweisführung", sagt Ernährungsforscher und Studienarzt Stefan Kabisch. Dafür brauche es Interventionsstudien, also sogenannte randomisiert kontrollierte Studien. In diesen gibt es zwei zufällig zusammengestellte Gruppen, in einer Gruppe erhalten alle Menschen das Nahrungsmittel, in der zweiten nicht.

Die Ergebnisse der Studiengruppe werden mit denen der Kontrollgruppe verglichen (die das bestimmte Nahrungsmittel nicht bekommt). Nur so könne man beweisen, ob ein Nahrungsfaktor wirklich eine spezifische Auswirkung auf Blutwerte oder Erkrankungshäufigkeit hat – unabhängig von allen Nebenfaktoren. Aber solche Studien gebe es zu spezifischen Lebensmitteln sehr selten, sagt Kabisch.

"Bei diesen (den Beobachtungsstudien, Anm. d. Red.) werden ganz viele Lebensstilfaktoren parallel beobachtet und man kann überhaupt nicht herausbekommen, welcher Lebensstilfaktor eindeutig, direkt und kausal mit welcher Erkrankung zusammenhängt", sagt Kabisch. Dabei geht es um verschiedene Dinge wie Rauchen, Alkohol, Bewegung oder Ernährung, die Menge der Ernährung, die Qualität der Ernährung. Für gesundheitliche Folgen können sie alle verantwortlich sein.

Doch es gibt Gründe dafür, dass Studien fehlen, die einen Ursache-Wirkungs-Zusammenhang zwischen einem spezifischen Öl und Krebs überprüfen könnten, sagt Kabisch. Der Aufwand dafür sei sehr groß: "Da bräuchte man ja 50.000 Leute, die man 30 Jahre gezielt behandelt, also Ernährungsvorgaben macht", erklärt er.

Die Testung des ernährungsabhängigen Krebsrisikos in randomisiert-kontrollierten Studien ist deshalb schwierig, aber nicht unmöglich. Es funktioniert – wenn man nicht allein auf ein spezifisches Öl blickt - unter bestimmten Bedingungen. Nämlich, wenn man Hochrisiko-Teilnehmerinnen und Teilnehmer berücksichtigt und Krebsarten, bei denen Ernährung eine plausible Rolle spielt, die so häufig sind, dass man schnell auf ausreichende Fallzahlen kommt, und die leicht frühzeitig erkennbar sind und daher auch oft frühzeitig erkannt werden - wie es zum Beispiel bei Brustkrebs der Fall ist. Zudem sollte die Dauer der Maßnahmen lang und die Probandenzahl hoch sein.

Forschung: Olivenöl als Öl der Wahl

Eine gut gemachte Studie zu Öl gibt es laut Kabisch: Die spanische PrediMed-Studie, neu veröffentlicht 2018 in der Fachzeitschrift New England Journal of Medicine, untersuchte mediterrane Ernährung inklusive Olivenöl, das dem Rapsöl sehr ähnlich ist. Die mediterrane Ernährung hat viele Komponenten – wie Öl, Fisch, Ballaststoffe, Vitamine, wenig rotes Fleisch, wenig Zucker, wenig hochverarbeitete Lebensmittel – und diese zusammen bewirken ein gesundheitsförderliches Ergebnis. (Die Studie wurde 2018 aufgrund statistischer Fehler in der ursprünglichen Veröffentlichung neu veröffentlicht, die Fehler wurden korrigiert. Die Ergebnisse blieben unverändert.)

Weil also nicht nur eine Lebensmittelkomponente allein untersucht wurde, so erklärt Kabisch, reichten bei dieser Studie sechs Jahre mit 7500 Probanden – eine ausreichend lange Interventionsdauer und eine genügend hohe Zahl an Teilnehmern. Würde eine Studie hingegen nur Olivenöl gegen ein anderes Öl testen, ohne dabei andere Ernährungsbestandteile zu verändern, dann bedürfte es mehr Probanden und eines längeren Zeitraums.

Die Predimed-Studie zeigte, dass das dem Rapsöl ähnliche Olivenöl gesundheitsfördernd ist. Der Vorteil für jene Studienteilnehmer in der Olivenöl-Gruppe fiel signifikant aus: Schwere Erkrankungen wie Herzinfarkt, Schlaganfall, kardiovaskuläre Ereignisse traten seltener auf. Und sogar die Gesamtmortalität sank, also die Sterblichkeit. Auch Brustkrebs wurde im Rahmen von Predimed ausgewertet – die Zahl der Erkrankungen war in der Olivenöl-Gruppe geringer.

Was passiert in der Pfanne? Erhitzen – aber richtig

Wichtig ist, auf die Angaben auf der Ölflasche zu achten. Dort steht in der Regel, manchmal mit Symbolen verdeutlicht, wofür das Öl geeignet ist – nur für die kalte Küche wie Salate oder auch fürs Braten oder Backen. In der Mischung von Fettsäuren, wie sie in Olivenöl, Rapsöl oder Sonnenblumenöl enthalten sind, seien Temperaturen bis etwa 150 Grad kein Problem, sagt Kabisch.

Zum Braten und Frittieren eignen sich laut Verbraucherzentrale grundsätzlich raffinierte Öle und spezielle Bratöle – auch aus Raps, da diese Öle bis über 200 °C erhitzt werden können.

Fazit

Rapsöl gilt allgemein als ein gesundes Pflanzenöl. Das Pflanzenöl hat Experten zufolge ein günstiges Verhältnis von Fettsäuren und nicht zu viel Eruca- oder Linolsäure. Behauptungen, es erhöhe das Krebsrisiko oder fördere gefährliche Entzündungen, sind nach aktuellem Forschungsstand falsch. Vielmehr gehen die Experten davon aus, dass Rapsöl – das dem Olivenöl sehr ähnlich ist – der Gesundheit förderlich ist. Beim Braten und Backen sollte speziell dafür geeignetes Rapsöl verwendet werden.