"Dry January": Das bringt der Alkoholverzicht für einen Monat

"Dry January": Das bringt der Alkoholverzicht für einen Monat

Der "Dry January", also der "trockene Januar", liegt im Trend: 31 Tage keinen Alkohol zu trinken ist vor allem in Großbritannien verbreitet – wird aber auch bei uns populärer. Aber was bringt es, für eine begrenzte Zeit nichts zu trinken?