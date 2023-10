Mordfall Hanna: 21-jähriger Rosenheimer steht vor Gericht

Am Landgericht Traunstein startet der sogenannte "Hanna-Prozess" um den Tod einer jungen Frau aus Aschau. Wegen Mordes angeklagt ist ein 21-jähriger gebürtiger Rosenheimer.

Hanna kam nach Clubbesuch nicht nach Hause

Die Staatsanwaltschaft wirft ihm vor, die 23-jährige Medizinstudentin vor einem Jahr heimtückisch getötet zu haben. Hanna war am 3. Oktober gegen 2.30 Uhr nachts auf dem Nachhauseweg von einem Clubbesuch in der Aschauer Diskothek "Eiskeller". An ihrem Wohnort kam die junge Frau nicht an. Ihre Leiche wurde am Nachmittag rund zehn Kilometer von der Diskothek entfernt im Fluss Prien in Prien am Chiemsee von einem Spaziergänger entdeckt.

Staatsanwaltschaft geht von sexuellen Motiven aus

Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass der Angeklagte Hanna aus sexuellen Motiven hinterrücks angegriffen, ihr mit einem Gegenstand mehrfach auf den Kopf geschlagen und sie dann in den damals Hochwasser-führenden Bärbach geworfen hat, vermutlich um die Tat zu vertuschen. Bewusstlos soll die junge Frau im Gewässer schließlich ertrunken sein.

Die Polizei hatte den Angeklagten zunächst als Zeugen vernommen, weil er in der Tatnacht in der Nähe des Clubs gejoggt war. Weil sich die Hinweise auf ihn als Tatverdächtigen verdichtet hatten, wurde der 21-Jährige rund sechs Wochen nach Hannas Tod von Beamten festgenommen. Bisher schweigt er zu den Tatvorwürfen.

Mit Urteil ist im Dezember zu rechnen

Die gerichtsmedizinische Untersuchung hatte ergeben, dass ihr schwere Verletzungen zugefügt worden waren. Im Prozess sind bisher 27 Verhandlungstage geplant. Es sollen mehr als 60 Zeugen und sechs Sachverständige gehört werden.

Die Eltern der getöteten jungen Frau sind Nebenkläger im Prozess. Ein Urteil soll am 22. Dezember gesprochen werden.

Große Bestürzung, viele falsche Fährten

Der Fall hatte in Aschau im Chiemgau für große Bestürzung gesorgt. Zunächst tappte die Polizei bei ihren Ermittlungen völlig im Dunkeln. 700 Zeugen wurden vernommen, ein Profiler wurde beauftragt.

Eine auffällige Holzuhr, die im Bärbach in der Nähe des Rings der Toten gefunden wurde, entpuppte sich als falsche Spur. Ein Mann aus Baden-Württemberg hatte sie verloren. Im Mai dieses Jahres wurde das Handy der Toten gefunden und von der Polizei ausgelesen.