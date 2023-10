Wer die AfD gewählt hat und warum - Analyse zur Landtagswahl

Die Söder-Partei blieb bei der Wahl nur deshalb auf dem Niveau von 2018, weil ihr Wählerpool "von links" aufgefüllt wurde. 230.000 Stimmen kamen von den ehemaligen Wählern der Ampelparteien zur CSU. Immerhin 80.000 der Grünen-, SPD und FDP-Wähler gingen jedoch zur AfD. Das relativiert Theorien, die AfD würde nur aus rechten Überzeugungen gewählt. Hier dürfte Protest gegen die Ampel-Politik eine gewichtige Rolle spielen.

Protest oder Überzeugung?

Insgesamt 46 Prozent der AfD Anhänger geben an, die Partei aus Enttäuschung über die anderen Parteien – also aus Protest – zu wählen. Doch diese Zahl ist stark rückläufig. Bei der Landtagswahl 2018 waren es noch zehn Prozentpunkte mehr. Im Gegenzug steigt die Zahl derer, die die AfD aus Überzeugung wählen. Plus neun Prozentpunkte waren es diesmal im Vergleich zu 2018, macht am Ende 47 Prozent der AfD-Anhänger, die die Partei wählen, eben genau weil sie die AfD ist und nicht aus Protest gegen andere.

Hier macht sich ein gestiegenes Sachvertrauen in die AfD bemerkbar, weswegen auch 85 Prozent der AfD-Wählerinnen und -Wähler sagen: "Es ist mir egal, dass die AfD in Teilen als rechtsextrem gilt, solange sie die richtigen Themen anspricht."

AfD gewinnt in allen Altersgruppen hinzu

Die AfD ist keine Ü60-Partei. Bei den älteren Wählern schnitt sie unterdurchschnittlich ab – in allen anderen Altersgruppen erzielte sie ein besseres Ergebnis als die bayernweiten 14,6 Prozent. Am besten schnitt sie bei den 35- bis 40-Jährigen (19 Prozent), den 25- bis 34-Jährigen (18 Prozent) und den 18- bis 24-Jährigen (16 Prozent) ab. In dieser jüngsten Altersgruppe legte die AfD im Vergleich zu 2018 mit am deutlichen zu (+9 Punkte). Am geringsten ist der Zuwachs mit +2 Punkten bei den Wählern ab 60 Jahren.