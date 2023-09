Michaelis-Kirchweih: Erntedankfestzug live im BR Fernsehen

Tausende Besucher und Besucherinnen in der ganzen Stadt werden erwartet, wenn der diesjährige Erntedankfestzug bei der Michaelis-Kirchweih morgen, am Erntedank-Sonntag, durch die Fürther Innenstadt zieht. Normalerweise findet der traditionsreiche Umzug am zweiten Kirchweihsonntag statt – wegen der Landtagswahl am 8. Oktober wurde er dieses Jahr allerdings um eine Woche vorverlegt und BR Fernsehen ist live dabei.

Um 12.00 Uhr beginnt der Festzug. BR Fernsehen überträgt von 13.00 bis 14.30 Uhr live aus Fürth.

300 Menschen marschieren beim Festzug mit

"Wir haben beim Festzug, der sehr groß und sehr lang ist, rund 300 Helferinnen und Helfer größtenteils aus der Stadtverwaltung", erläutert Wirtschaftsreferent Horst Müller (CSU), der für die Kirchweih zuständig ist. "Und die sind fast deckungsgleich mit den Wahlhelferinnen und Wahlhelfern." Damit es also zu keinen personellen Engpässen kommt, gibt's den Erntedankfestzug direkt am Erntedankfest.

Rund 80 Gruppen ziehen einmal durch die Stadt

In diesem Jahr haben sich rund 80 Gruppen angemeldet, die mit liebevoll geschmückten Kutschen, Pferdegespannen oder zu Fuß am Umzug teilnehmen. Die Strecke verläuft nach Angaben der Stadt wie folgt: Ecke Herrnstraße/Schwabacher Straße – Schwabacher Straße – Maxstraße – Friedrichstraße – Rudolf-Breitscheid-Straße – Schwabacher Straße (Fußgängerzone) – Brandenburger Straße – Rathaus – Königstraße – Ufer-/Weiherstraße.

Kärwa läuft bis 11. Oktober

Die Michaelis Kirchweih dauert in diesem Jahr bis zum 11. Oktober. Die Kärwa öffnet jeden Tag um 11.00 Uhr und endet um 23.00 Uhr. Sie gilt als die größte Straßenkirchweih Deutschlands. An den zwölf Festtagen werden rund 1,5 Millionen Besucher erwartet.