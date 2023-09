Österreich und Dänemark: So sieht die Asylpolitik aus

So sieht die Asylpolitik Österreichs aus

Österreich gehört in der EU, wie Dänemark, zu den Hardlinern bei der Migrationspolitik. Die ÖVP-geführte Regierung drängt auf möglichst harte Maßnahmen europaweit. Der grüne Koalitionspartner lässt der ÖVP bei dem Thema weitgehend freie Hand.

Getrieben wird die Debatte außerdem von der in Teilen rechtsextremen FPÖ, die in Österreich seit Monaten mit rund 30 Prozent die Umfragen anführt. Die FPÖ fordert unter anderem Pushbacks an den Außengrenzen und macht Wahlkampf mit dem Slogan "Festung Österreich", den sie von der rechtsextremen Identitären Bewegung übernommen hat.

Grenzkontrollen und Blockade neuer Schengen-Mitglieder

So wie Deutschland seine Grenze zu Österreich kontrolliert, tut es Österreich mit den süd-östlichen Nachbarn Ungarn und Slowenien. Zudem blockiert die Regierung in Wien weiter die Schengen-Beitritte Bulgariens und Rumäniens, trotz Zugeständnissen wie etwa einer schnelleren Rückübernahme von Asylbewerbern durch Rumänien.

Asylanträge gehen zurück

Die Asylanträge in Österreich sind zuletzt stark zurückgegangen und es haben mehr Asylantragssteller Österreich verlassen als neue Anträge gestellt wurden. Diese Entwicklung führt man im Innenministerium auf mehrere Faktoren zurück: einerseits auf die Grenzpunkt- und Grenzraumkontrollen, andererseits auf die Bekämpfung von Schleppern bereits auf den Routen im Ausland. Denn österreichische Polizisten sind auf der sogenannten Balkanroute im Einsatz, etwa in Serbien und Montenegro sowie in Ungarn. Auch würden die internationalen Kooperationen, die etwa das Ende der Visa-Freiheit für Inder und Tunesier in Serbien brachten, und schließlich schnellere Verfahren in Österreich selbst ihre Wirkung zeigen.

Asylsuchende sollen gemeinnützige Arbeit leisten

Derzeit wird eine Verpflichtung zur gemeinnützigen Arbeit für Asylbewerber diskutiert. Den asylsuchenden Menschen könnte dann die Grundversorgung gekürzt werden, wenn sie die Arbeit ablehnen – also das Geld für Verpflegung, Unterkunft und Bekleidung. Bislang können Asylsuchende gemeinnützige Tätigkeiten für Bund, Länder und Gemeinden in den ersten drei Monaten für einen geringen Geldbetrag von maximal 110 Euro monatlich leisten.

Kritiker der Maßnahmen fordern hingegen einen erleichterten Zugang zum Arbeitsmarkt für Asylbewerber. Bislang dürfen Asylbewerber in den ersten drei Monaten gar nicht arbeiten und danach geht dies bis zum Abschluss des Asylverfahrens nur mit einer Beschäftigungsbewilligung. Darin muss nachgewiesen werden, dass für die Stelle keine Österreicher, EWR-Bürger oder fortgeschritten integrierte Bürger aus Drittstaaten infrage kommen.