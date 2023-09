Kita, Trinkwasser, Ladenschluss: Spitzenkandidaten zu Userfragen

Mehr Kitaplätze und mehr Polizisten, das Trinkwasser schützen, leer stehende staatliche Wohnungen vermieten. Erneuerbare Energien ausbauen, "Klimahysterie" bekämpfen, längere Ladenöffnungszeiten: Die Spitzenkandidaten der sechs im Landtag vertretenen Parteien gehen mit ganz unterschiedlichen Zielen in die bayerische Landtagswahl am 8. Oktober. Für den BR24 Instagram-Kanal haben sich die Politiker Fragen von Usern gestellt - unter erschwerten Bedingungen: keine langen Monologe, sondern 20 Sekunden pro Antwort. Welche Themen haben sie besonders im Blick? Was möchten sie schnell angehen? Wie wollen sie die Menschen zum Klimaschutz motivieren? Hinzu kamen jeweils drei kurze Fragen aus der BR24-Redaktion.

Dabei verraten die Politiker auch, was sie am Wahlabend nach Veröffentlichung der Ergebnisse tun wollen. Die Bandbreite reicht von "nachdenken" über "Interviews geben" bis hin zu "eine Flasche Bier aufmachen". Nachfolgend die Antworten der Politiker auf die drei Userfragen sowie eine der BR24-Fragen.

Die sechs Videos mit Ministerpräsident und CSU-Chef Markus Söder, den Grünen-Fraktionschefs Katharina Schulze und Ludwig Hartmann, Wirtschaftsminister und Freie-Wähler-Chef Hubert Aiwanger, AfD-Spitzenkandidat Martin Böhm, dem SPD-Landesvorsitzenden Florian von Brunn sowie FDP-Landeschef Martin Hagen wurden in den vergangenen Tagen nach und nach auf dem BR24 Instagram-Kanal veröffentlicht. Die Links zu den Videos mit allen Fragen und Antworten finden Sie in diesem Artikel. Für die AfD spricht nur einer der beiden Spitzenkandidaten, da Martin Böhm ohne Katrin Ebner-Steiner zum Interviewtermin kam.

Userfrage: Welche sind Ihre drei wichtigsten Themen?

Markus Söder (CSU): "Das Erste ist, dass wir unseren Wohlstand erhalten und Zukunftschancen haben. Und zwar für alle Generationen. Deswegen: Investition in Technologie, Abbau von Bürokratie, Stärkung von Schule und gleichzeitig, was ganz wichtig ist: dass wir die Energie voranbringen, erneuerbare Energien in Bayern ausbauen wie noch nie."

Ludwig Hartmann (Grüne): "Ganz entscheidend ist für mich, die Energiewende in Bayern zum Erfolg zu führen, dass die Menschen davon profitieren. Der zweite Bereich ist der Klimaschutz in Bayern. Ich sage immer: Klimaschutz ist auch Menschenschutz. Es geht um unsere Lebensgrundlagen. Und der dritte Bereich ist für mich, unser Trinkwasser - unser blaues Gold - endlich besser zu schützen. Dass unsere Kinder und wir auch in Zukunft immer den Wasserhahn aufdrehen können und gutes Wasser haben."

Hubert Aiwanger (Freie Wähler): "Die Energiewende voranbringen, grünen Wasserstoff voranbringen, das Thema Handwerk, Landwirtschaft, Mittelstand weiter stärken. Und innere Sicherheit in Bayern aufrechterhalten, indem wir auch noch mehr Polizisten einstellen."

Martin Böhm (AfD): "Das Wichtigste ist, den Menschen Augen und Ohren zu öffnen für die Probleme bei uns im schönen Bayern, um dann den Menschen klarzumachen: Es gibt eine alternative Politik, die eben keine Verbotspolitik ist."

Florian von Brunn (SPD): "Wir stehen für ein bezahlbares Bayern: Wollen bezahlbare Wohnungen bauen, wir wollen dafür sorgen, dass die Kita kostenlos ist für Familien. Und wir wollen vor allem auch Pflege bezahlbar machen für ältere Menschen."

Martin Hagen (FDP): "Unsere drei wichtigsten Themen sind eine starke Wirtschaft mit gut qualifizierten Fachkräften, bezahlbare Energie, weniger Bürokratie, beste Bildung für unsere Kinder, weniger Unterrichtsausfall, weniger Lehrermangel und ein schlanker, effizienter Staat mit einer bürgerfreundlichen, digitalen Verwaltung."

Userfrage: Was wollen Sie als Erstes verändern, wenn Sie in der Regierungsverantwortung sind?

Markus Söder (CSU): "Wir wollen unseren Weg fortsetzen - wir haben ja klare Programme definiert. Bayern geht es besser als allen anderen Bundesländern, das soll so bleiben: Beschleunigung in der High-Tech-Entwicklung, Ausbau der Polizei, gerade Grenzpolizei, und was mir ganz wichtig ist: mehr Kitaplätze und mehr Lehrerinnen und Lehrer, um die Herausforderung von mehr Kindern so optimal wie möglich zu gestalten. Und zwar für Eltern, Kinder und Lehrer."

Ludwig Hartmann (Grüne): "Wir würden in den ersten 100 Tagen ein bayerisches Wassersicherheitsgesetz aufs Gleis setzen, um unser wichtigstes Nahrungsmittel - unser Trinkwasser - besser zu schützen. Ich kenne das aus dem Urlaub, das kennt sicher jeder, der gerade zuschaut: Man fährt ins Ausland, ist sich nicht sicher, ob man das Wasser aus der Leitung trinken kann. Wir sorgen dafür, dass man in ganz Bayern immer unser Wasser gut genießen kann."

Hubert Aiwanger (Freie Wähler): "Wieder einen ordentlichen Koalitionsvertrag schließen und dann diesmal Richtung Bürokratieabbau gehen und in die Richtung zu gehen, dass sich Ministerien, Ämter, Behörden vielleicht noch mehr als Dienstleister der Bevölkerung sehen."

Martin Böhm (AfD): "Das Erste, was wir machen müssen, ist ein gutes Kabinett bilden - mit Ministern, die auch die entsprechende Ausbildung haben, die aus dem Volk kommen, die vor allen Dingen Berufspraxis haben und wissen, von was sie reden. Das vermisse ich bei uns am allermeisten."

Florian von Brunn (SPD): "Ich würde als Erstes dafür sorgen, dass keine Häuser, Wohnungen, Immobilien des Freistaats mehr leer stehen, sondern dass man die sofort an Menschen vermietet, die dringend eine Wohnung suchen."

Martin Hagen (FDP): "Es gibt in Bayern eine Menge zu verändern, aber ein Gesetz, das man ganz schnell ändern könnte, ist das Ladenschlussgesetz. Momentan müssen die Läden in Bayern ja um 20 Uhr schließen. Das gibt es eigentlich außerhalb Bayerns kaum mehr, und deswegen würden wir hier gerne mehr Freiheit ermöglichen. Also: Händler sollen selbst entscheiden, wann ihre Kunden einkaufen dürfen."

Userfrage: Wie möchten Sie die Wähler motivieren, mehr fürs Klima zu tun?

Markus Söder (CSU): "Bayern ist ein großartiges Land, wir sind ein Land, dem es besser geht als allen anderen, wir investieren auch mehr in den Klimaschutz. Wir pflanzen Bäume, wir renaturieren Moore, wir sichern unser Wasser und wir bauen erneuerbare Energien aus wie kein anderes Bundesland. Und ich glaube einfach, es geht um den Schutz unserer Heimat, wir wollen, dass Bayern erhalten bleibt, auch wenn die Welt sich ändert. Und da muss jeder einen kleinen Beitrag leisten."

Katharina Schulze (Grüne): "Mit mehr Klimaschutz geht es uns allen besser. Zum einen wird unsere Stromrechnung billiger, wenn wir Wind und Sonne schneller ausbauen. Zum anderen ist es leichter, mit dem E-Auto durchs Land zu fahren, wenn wir mehr E-Ladesäulen haben. Und: Im Sommer mit passenden Klimaanpassungen wird’s in der Stadt nicht so heiß. Allein dafür lohnt sich der Klimaschutz."

Hubert Aiwanger (Freie Wähler): "Indem sich jeder an die eigene Nase fasst und nicht nur von anderen verlangt, sie sollten irgendwie auf Dinge verzichten und dann selber nach Bali in den Urlaub fliegen, sondern jeder kehre vor der eigenen Haustür."

Martin Böhm (AfD): "Wichtig ist, dass die Menschen erkennen: CO2 hat nur 0,04 Prozent unserer Atmosphäre als Volumen. Das Wichtigste, was die Menschen tun können, ist: weiterleben wie bisher und ihr Leben genießen und sich nicht von Klimahysterie irremachen lassen."

Florian von Brunn (SPD): "Ich sehe die Hauptaufgabe da tatsächlich bei der Politik. Viele Menschen machen schon viel: fahren mit dem Rad, benutzen öffentliche Verkehrsmittel. Wir müssen die erneuerbaren Energien ausbauen, wir müssen den öffentlichen Verkehr ausbauen. Wir müssen dafür sorgen, dass zum Beispiel auch mehr Wälder wieder geschaffen werden. Also: Insgesamt muss die Politik die Verantwortung übernehmen."

Martin Hagen (FDP): "Klimaschutz ist eine Menschheitsaufgabe und wir müssen dieses Thema global angehen. Das heißt, es bringt nichts, wenn nur Bayern oder nur Deutschland etwas tun, sondern wir müssen das im europäischen Kontext am besten machen. Der Europäische Emissionshandel ist dafür das effizienteste Instrument. Und der motiviert dann nämlich Bürger wie Unternehmen, auch etwas für den Klimaschutz zu tun, weil sich Klimaschutz dann lohnt, weil es sich im Geldbeutel bezahlt macht."

BR24: Was werden Sie nach Bekanntgabe des Wahlergebnisses als Erstes tun?

Markus Söder (CSU): "Nachdenken."

Ludwig Hartmann (Grüne): "Erstmal ganz tief durchatmen und hoffen, dass es ein gutes Ergebnis ist."

Hubert Aiwanger (Freie Wähler): "Na ja, genau hinschauen, wo wir stehen."

Martin Böhm (AfD): "Eine Flasche alkoholfreies Bier aufmachen."

Florian von Brunn (SPD): "Das muss ich mir tatsächlich noch überlegen. Ich glaube, ich muss dem Bayerischen Rundfunk viele Interviews geben. Aber dann, wenn es mal ruhiger ist: vielleicht eine Flasche Bier aufmachen."

Martin Hagen (FDP): "Nach Bekanntgabe der Wahlergebnisse werde ich mich erstmal an meine Partei richten, werde eine kurze Rede halten und dann zu den Interviews weitergehen - und hoffentlich ein gutes Ergebnis für die FDP kommentieren."