Transfer-Ticker: Kimmich als Kroos-Ersatz zu Real?

14.20 Uhr: Xavi in Barcelona entlassen - Ex-FCB-Coach Flick steht bereit

Hansi Flick wird einem Medienbericht aus Spanien zufolge neuer Trainer des FC Barcelona. Der katalanische Topklub werde die Verpflichtung des ehemaligen Bundestrainers am Montag bekannt geben, schrieb die Zeitung "Mundo Deportivo". Am Freitagnachmittag gaben die Katalanen bekannt, dass Xavi den Verein am Saisonende verlassen wird. Damit wäre der Weg für Flick frei.