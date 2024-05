Nahost-Ticker: Israel kontrolliert Gaza-Ägypten-Korridor

11.00 Uhr: Israels Armee – Angriff mit Marschflugkörper aus dem Osten abgewehrt

Die israelische Armee hat nach eigenen Angaben einen Marschflugkörper abgewehrt, mit dem Israel von Osten aus angegriffen worden sei. Zuvor habe es auf den Golanhöhen Alarm wegen des "Eindringens eines feindlichen Flugkörpers" gegeben. Der genaue Hintergrund war zunächst unklar. Zudem wurde den Militärangaben zufolge ein Flugkörper aus dem nördlichen Nachbarland Libanon von der Raketenabwehr abgefangen. Bei beiden Vorfällen habe es weder Verletzte noch Sachschaden gegeben.

Zu dem Angriff mit einem Marschflugkörper bekannte sich zunächst keines der Mitglieder der sogenannten "Achse des Widerstands" von Israels Erzfeind Iran.

10.54 Uhr: Weitere Kämpfe in Rafah und Nord-Gaza gemeldet

Die Kämpfe im Gazastreifen sind am Donnerstag offenbar weitergegangen. Nach Angaben von Bewohnern von Rafah stand die Stadt im Süden des Palästinensergebiets unter intensivem Artilleriebeschuss, zudem wurde Gewehrfeuer in der Stadt gemeldet. Die Augenzeugen beobachteten nach eigenen Angaben Kämpfe im Zentrum und im Westen Rafahs. Sie gaben zudem an, dass israelische Streitkräfte mehrere Gebäude im Osten der Stadt zerstört hätten. Ein AFP-Korrespondent berichtete überdies von Artilleriebeschuss und Schüssen in Seitun, einem Viertel der weiter nördlich gelegenen Stadt Gaza.

10.35 Uhr: US-Politikerin Haley wegen Spruchs auf israelischer Granate in der Kritik

Die frühere US-Präsidentschaftsbewerberin Nikki Haley hat bei einem Besuch in Israel den Spruch "Macht sie fertig" auf eine israelische Granate geschrieben – und damit Empörung bei Menschenrechtsaktivisten ausgelöst. Ein Foto der Republikanerin mit der Granate wurde vom israelischen Abgeordneten und Ex-Botschafter Danny Danon im Onlinedienst X veröffentlicht.

Amnesty International kritisierte Haley scharf für die Granaten-Aktion. "Konflikte sind kein Ort für Werbeaktionen. Konflikte haben Regeln. Zivilisten müssen geschützt werden", erklärte die US-Sektion der Menschenrechtsorganisation auf X. Der Spruch bezieht sich offenbar auf die Gefechte der israelischen Armee mit der Hisbollah-Miliz im Libanon. Das Foto mit der Granate wurde im israelischen Norden nahe der Grenze zum Libanon aufgenommen.

10.10 Uhr: UN: Müllberge in Gaza gefährden Gesundheit und Umwelt

Je länger der Gaza-Krieg dauert, desto mehr Müll häuft sich in dem schmalen Küstenstreifen an. Entlang vieler Straßen im Gazastreifen türmen sich nach Angaben des UN-Palästinenserhilfswerks UNRWA Müllberge auf. «Wohin man auch schaut, sieht man einen Abfallhaufen», schrieb die Organisation auf X. Das UN-Nothilfebüro OCHA teilte in der Nacht zum Donnerstag mit, rund eine Million aus der Stadt Rafah Geflüchtete lebten unter miserablen sanitären Bedingungen.

10.00 Uhr: Israel fordert UNRWA zu Räumung von Hauptquartier auf

Das UN-Hilfswerk für Palästina-Flüchtlinge im Nahen Osten (UNRWA) hat 30 Tage Zeit, sein Hauptquartier in Ostjerusalem zu räumen. Die israelische Landbehörde begründete eine entsprechende Anordnung laut der Zeitung "Times of Israel" (Mittwochabend) mit Verstößen gegen den Mietvertrag. Demnach warf die Behörde dem Hilfswerk vor, in den vergangenen sieben Jahren ohne Genehmigung auf israelischem Staatsland gearbeitet zu haben.

Israel beansprucht Jerusalem als ungeteilte Hauptstadt unter eigener Souveränität. Zahlreiche Staaten, darunter Deutschland, erkennen eine israelische Souveränität über den Osten der Stadt nicht an, sondern zählen es zu den Palästinensischen Gebieten.

09.28 Uhr: Zwei israelische Soldaten von Auto gerammt und getötet

Ein Angreifer hat im besetzten Westjordanland mit einem Auto zwei israelische Soldaten gerammt und getötet. Das israelische Militär teilte mit, es sei am Mittwochabend über den Vorfall in der Nähe der Stadt Nablus informiert worden. Der Angreifer sei geflüchtet, nach ihm laufe ein Sucheinsatz. Das israelische Armeeradio berichtete, der Angreifer habe sich den palästinensischen Sicherheitskräften gestellt. Dies konnte zunächst nicht bestätigt werden.

05.31 Uhr: China plädiert für Zwei-Staaten-Lösung und fordert Friedenskonferenz

China drängt weiter auf eine Zwei-Staaten-Lösung im Nahost-Konflikt. Der Krieg dürfe nicht endlos weitergehen, Gerechtigkeit dürfe nicht dauerhaft fehlen und die Zwei-Staaten-Lösung dürfe nicht willkürlich ins Wanken geraten, sagte der chinesische Staatschef Xi Jinping laut Staatsmedien beim Kooperationsforum China-Arabische Staaten den Regierungschefs von Bahrain, Ägypten, den Vereinigten Arabischen Emiraten und Tunesien sowie den Außenministern weiterer Staaten der Arabischen Liga.

Die Volksrepublik sei bereit, mit den arabischen Staaten zusammenzuarbeiten, um heikle Fragen so zu lösen, dass Fairness und Gerechtigkeit gewahrt und langfristiger Frieden und Stabilität erreicht würden. Zudem hat Xi Hilfe für den Gazastreifen zugesagt und eine Friedenskonferenz gefordert. Die Volksrepublik unterstütze eine UN-Vollmitgliedschaft Palästinas und wolle beim Wiederaufbau nach dem Krieg helfen.

05.03 Uhr: Armee meldet Übernahme von Gaza-Grenze zu Ägypten

Israels Armee hat im umkämpften Gazastreifen nach eigenen Angaben die Kontrolle über den gesamten Abschnitt an der Grenze zu Ägypten übernommen und damit ein wichtiges Ziel ihrer umstrittenen Rafah-Offensive erreicht. Die islamistische Hamas habe den als Philadelphi-Korridor bekannten Bereich für den Schmuggel von Waffen genutzt, sagte Armeesprecher Daniel Hagari.

In dem etwa 14 Kilometer langen Abschnitt gebe es rund 20 Tunnel nach Ägypten. Die Angaben ließen sich zunächst nicht unabhängig überprüfen. Einige der Tunnel seien Israel und Ägypten bereits zuvor bekannt gewesen, andere seien erst jetzt entdeckt worden, zitierte das "Wall Street Journal" einen israelischen Militärbeamten. Der jüngste Vorstoß der israelischen Armee könnte der Zeitung zufolge neue Spannungen zwischen Israel und Ägypten auslösen.

00.53 Uhr: Syrische Regierung: Dreijährige bei israelischem Luftangriff getötet

Nach syrischen Angaben ist ein dreijähriges Mädchen bei einem israelischen Luftangriff getötet worden. Israel habe in der Küstenstadt Banijas unter anderem ein Wohnhaus getroffen, teilte das syrische Verteidigungsministerium mit. Bei dem Angriff seien die Dreijährige getötet und zehn weitere Zivilisten verletzt worden. Die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte meldete ebenfalls den Tod des Mädchens und bezifferte die Zahl der verletzten Zivilisten auf 20.

Die in Großbritannien ansässige Beobachtungsstelle erklärte außerdem, dass bei dem israelischen Angriff im Zentrum Syriens drei syrische Kämpfer, die mit der vom Iran unterstützten Hisbollah-Miliz im Libanon zusammenarbeiten, sowie zwei weitere nicht-syrische Kämpfer in Diensten der Hisbollah getötet worden seien. Die Beobachtungsstelle bezieht ihre Informationen von verschiedenen Quellen in Syrien. Ihre Angaben sind von unabhängiger Seite kaum zu überprüfen.