Landtagswahl stellt Fürther Kirchweih auf den Kopf

Die Deppen der Nation – diesen Titel wollen die Fürther den Berlinern nicht streitig machen. In der Bundeshauptstadt veranstalteten sie vor zwei Jahren ihren großen Marathon am Superwahltag. Die Folge: Chaos in den Wahllokalen, der Urnengang musste wiederholt werden, die ganze Republik lachte. Daraus hat die Stadt Fürth ihre Lehren gezogen. Sie will sich nicht blamieren. Der Erntedankzug, der sonst immer am zweiten Sonntag der Michaelis-Kirchweih stattfindet, wird deshalb in diesem Jahr um eine Woche vorgezogen. Denn am traditionellen Termin, in diesem Jahr wäre es der 8. Oktober gewesen, werden heuer der bayerische Landtag und die Bezirkstage gewählt.

3.000 Menschen marschieren beim Festzug mit

"Wir haben beim Festzug, der sehr groß und sehr lang ist, rund 300 Helferinnen und Helfer größtenteils aus der Stadtverwaltung", erläutert Wirtschaftsreferent Horst Müller (CSU), der für die Kirchweih zuständig ist. "Und die sind fast deckungsgleich mit den Wahlhelferinnen und Wahlhelfer."

Damit es zu keinen Problemen bei der Wahl kommt, finden die Großereignisse nun an zwei unterschiedlichen Terminen statt. Der traditionelle Festzug beginnt am 1. Oktober, dem ersten Kirchweihsonntag, um 12.00 Uhr. Das Bayerische Fernsehen überträgt die Veranstaltung live von 13.00 bis 14.30 Uhr. Am Zug nehmen in diesem Jahr 89 Gruppen mit rund 3.000 Mitwirkenden teil.