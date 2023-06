"Liebe Freunde": So predigt Künstliche Intelligenz am Kirchentag

Der Deutsche Evangelische Kirchentag zeichnet sich bisher dadurch aus, dass er aktuelle Themen und Krisen theamtisiert: Der Krieg in der Ukraine, Waffenlieferungen, Klimakrise und die Zukunft der Kirche. All das sind die großen Themen, die diskutiert werden. Und auch was technische Entwicklungen und Umwälzungen angeht, ist der Kirchentag mit seinem Programm am Puls der Zeit. So ist auch Künstliche Intelligenz (KI) Thema oder besser gesagt: KI und Kirche.

Gottesdienst mit KI-generierter Predigt

Die Bänke in der Fürther Kirche St. Paul sind bei diesem besonderen Gottesdienst während des Kirchentags voll besetzt. Die Gläubigen lauschen einer Predigt. Ihre Augen und Ohren sind aber nicht auf einen Pfarrer oder eine Pfarrerin gerichtet, sondern auf einen Avatar auf einer Leinwand. Denn die Predigt wurde per Künstlicher Intelligenz zusammengestellt. Das derzeit viel diskutierte Programm ChatGPT ist der Autor, gefüttert von einem Pfarrer und Wissenschaftler, der testen möchte, wie weit KI die Gläubigen erreicht – oder eben nicht.

Computerstimme, Avatar und Algorithmen

"Liebe Freunde es ist mir eine Ehre, als erste Künstliche Intelligenz auf einem Kirchentag vor Ihnen zu stehen und zu predigen." Beim KI-Gottesdienst begrüßt die Stimme aus einem Computer die Gläubigen und sagt: "Wenn wir über das Thema 'Jetzt ist die Zeit' und die Aufforderung, die Vergangenheit loszulassen, nachdenken, ist es wichtig zu erkennen, dass diese Botschaft nicht nur für Menschen gilt, sondern auch für die Welt der Künstlichen Intelligenz." Auf einer Leinwand bewegt ein Schauspieler seine Lippen – fast so als würde ein Pfarrer per Internet zugeschalten sein, sagt Jonas Simmerlein, von der Universität Wien, der den KI-Gottesdienst konzipiert hat.

Er hat einen Algorithmus mit ein paar spezifischen Rahmendaten gefüttert: Kirchentag, Nürnberg und das Motto: Jetzt ist die Zeit. Der Rest läuft automatisch. "98 Prozent kommen aus der Maschine. Was ich gemacht hab war, Übergangsfehler korrigieren. Anschlussfehler", erklärt Jonas Simmerlein vor dem Gottesdienst.