Keller überflutet – Unwetter wütet in Teilen Unterfrankens

Kurz vor 17 Uhr grummelte und donnerte es unheilvoll, dunkle Wolken zogen auf. Dann prasselten Regen und Hagel gewaltig auf die Straßen herab. Innerhalb weniger Minuten herrschte in Teilen des Leitstellengebietes der Integrierten Leitstelle Würzburg (ILS) „Land unter“, teilt die ILS mit. Bis 21 Uhr wurden der ILS etwa 150 Einsätze für die örtlichen Feuerwehren gemeldet, die von der Leitstelle koordiniert werden mussten. Die tatsächliche Zahl liege vermutlich höher, da Einsätze direkt an vor Ort befindliche Feuerwehren gemeldet wurden, vermutet Brandschutzmann Alfred Schubert von der Berufsfeuerwehr Würzburg, bei der die ILS angesiedelt ist. Überschwemmte Straßen, vollgelaufene Keller oder umgestürzte Bäumen lauteten die häufigsten Meldungen. Aber auch Verkehrsunfälle auf der A3 oder ein eingestürztes Dach wurde der Leitstelle gemeldet.

Vollgelaufene Keller und verschlammte Straßen

Schwerpunkt des Unwetters bildete jedoch der Landkreis Main-Spessart im Bereich Marktheidenfeld. Hier gab es allein binnen zwei Stunden ca. 100 Einsätze. Laut Deutschem Wetterdienst waren bis zu 60 Liter pro Quadratmeter innerhalb einer Stunde gefallen. Zahlreiche Keller liefen voll, Bäume und Bauzäune stürzten um, Straßen verschlammten, Gullydeckel wurden hochgedrückt und auch zwei Industriebetriebe in Marktheidenfeld in Mitleidenschaft gezogen. In einem ist ein Hallendach eingestürzt, in einem anderen stand viel Wasser im Keller, in einem Hochregallager sogar knietief. Dort wurde eine Schicht abgesagt und die Mitarbeiter nach Hause geschickt.

Tiefenthal und Birkenfeld versinken im Hagel

Besonders schwer betroffen waren der Erlenbacher Ortsteil Tiefenthal und Birkenfeld. Hier standen die Keller in der Ortsmitte unter Wasser, die Kanalisation hatte der Wasserflut nicht standgehalten. Kanaldeckel wurden herausgedrückt, Schlamm wälzte sich von den Hängen und durch die Ortsstraßen. Allein in Birkenfeld mussten 50 Keller leergepumpt werden. Laut Birkenfelds Bürgermeister Achim Müller schoben Radlader Schlamm und die Hagelschicht weg, die wie Schnee aussah. Die Aufräumarbeiten mit Radladern dauerten bis in die Nachtstunden. Mehrere Feuerwehren und das THW haben 30 Keller in Birkenfeld leergepumpt, um 20 weitere kümmerten sich die Einwohner selbst. Viele Freiwillige aus der Bürgerschaft halfen sich gegenseitig.

Laut Bürgermeister waren die Feuerwehren exzellent organisiert. Für Tiefenthal wurde ein Feuerwehrzug aus Gemünden angefordert, die Keller in der Hauptstraße leerzupumpen, so Feuerwehrsprecher Benedict Rottmann aus Marktheidenfeld. Zudem bedeckte eine Hagelschicht von 15 Zentimetern die Straßen von Tiefenthal. Insgesamt waren im Inspektionsbereich von Marktheidenfeld 300 Kräfte von Feuerwehr und Technischem Hilfswerk im Einsatz.

Umsonst & Draußen-Festival kurzfristig unterbrochen

Im Landkreis Rhön-Grabfeld gab es wenige und kleine Einsätze mit ein paar vollgelaufenen Kellern in Oberthulba und Hohenroth, heißt es von der ILS Schweinfurt.

Das Umsonst&Draußen Festival in Würzburg wurde kurz nach dem Beginn am Nachmittag wegen der Unwetterwarnung unterbrochen. Für 19.30 Uhr gaben die Veranstalter Entwarnung und das Festival konnte weitergehen.