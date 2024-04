Lehrkräftepreis für Feuchtwanger Projekt zu Holocaustopfern

Für ihr Unterrichtsprojekt "Ihr seid nicht vergessen" über Holocaustopfer hat Barbara Haas vom Gymnasium Feuchtwangen den Deutschen Lehrkräftepreis erhalten. Das Projekt erreichte den dritten Platz in der Kategorie "Unterricht innovativ". Gemeinsam mit zwei Ethik-Klassenstufen hatte Barbara Haas im vergangenen Jahr das Thema bearbeitet: Die Schülerinnen und Schüler recherchierten hierzu die Schicksale von Jüdinnen und Juden aus dem Markt Schopfloch im Landkreis Ansbach. Schließlich präsentierten sie deren Geschichten auf dem Instagram-Account "Verwehrte Steine".

Bereits von Konrad-Adenauer-Stiftung ausgezeichnet

Für das Projekt über Holocaustopfer erhielt die Gruppe bereits im vergangenen Jahr einen mit 3.000 Euro dotierten Preis der Konrad-Adenauer-Stiftung. Die Lehrerin und die Jugendlichen sammelten die Geschichten schließlich in einem Buch.

Die Schülerinnern und Schüler setzten sich auch für einen Gedenkort für die Schopflocher Holocaustopfer ein. Ein Gedenkstein wurde schließlich im Juli 2023 auf dem jüdischen Friedhof in Schopfloch enthüllt. Außerdem machte sich die Gruppe für Erinnerungstafeln an den Wohnhäusern der Schopflocher Jüdinnen und Juden stark. Die Idee soll noch in diesem Jahr Realität werden.