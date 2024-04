Baldhamer Lehrer freuen sich über Deutschen Lehrkräftepreis

Zehn Lehrkräfte, drei Schulleitungen und fünf Lehrkräfte-Teams aus zwölf Bundesländern werden am Montag mit dem Deutschen Lehrerpreis für ihre herausragenden Leistungen ausgezeichnet. In der Kategorie "Unterricht innovativ" ging der zweite Preis an ein Team aus Baldham.

Die Schüler hatten viel Freiraum in der Gestaltung

"Wissenschaftsjournalismus und Fake News", darum ging es in dem preisgekrönten Projekt. Und das sollten sich die Schüler mit dem "Deep Learning Konzept", also selbstständigem und freiem Arbeiten, erarbeiten. Klingt erst einmal sehr technisch, hat aber sehr gut funktioniert, wie Lehrerin Christine Fischer dem BR erzählte.

Die Schüler waren in der Lage, nach eigenen Ideen zu bearbeiten, was sie wollten – und zeigten so auch Interesse an dem Projekt und große Motivation. Sie durften Pause machen nach eigenem Ermessen und auch entscheiden, wo sie arbeiten. Auch das Ergebnis war freigestellt: Ob es am Ende eine Power-Point-Präsentation wird oder sogar ein Podcast oder Video. Das empfanden die Schüler als etwas Besonderes, das es in der Schule eigentlich normalerweise nicht gibt.

Schüler Liam: "Beste Woche des Schuljahres"

Aber genau diese Besonderheit hat die Schüler motiviert. Das Humboldt Gymnasium Vaterstetten ist eines der größten Gymnasien Bayerns mit rund 1.500 Schülern. Da bleibt nicht viel Zeit für solche Freiheiten, der Lehrplan muss erfüllt werden.

Dabei sind Skills wie Selbstständigkeit und Motivation existenziell, findet Lehrer, Sebastian Bauer: "Mir ist schon wichtig, dass die Schüler mit Interesse dabei sind, dass es einen Bezug zum Alltag hat". Indem sie den Sinn in einer Aufgabe zu sehen lernten, würden sie auch Spaß daran gewinnen – auch mit dem Wissen, "das ist jetzt kein stures Auswendiglernen, sondern das kann man auch später mal brauchen".

Die Allgemeine Hochschulreife soll eigentlich die Schüler befähigen, wissenschaftlich arbeiten zu können, dies auch mit Blick auf das Studium an einer Universität. Und dann darf Alltagsbezug, Spaß und Interesse in den Lehrplan? Kein Wunder, dass Schüler wie Liam begeistert waren. Er sprach von der wahrscheinlich besten Woche des Schuljahres.

Hätten die Schüler auch einen Preis verdient?

Rund 8.500 Lehrkräfte und Schülerinnen und Schüler beteiligten sich in diesem Jahr am Deutschen Lehrkräftepreis. Die Verleihung fand in Berlin statt. Insgesamt wurde ein Preisgeld von 60.000 Euro verteilt, das an Projekte im Unterricht gebunden ist.

Annelie hat auch mitgemacht bei dem Projekt am Humboldt Gymnasium Vaterstetten. In zwei Jahren macht sie Abitur. Als sie gehört hat, dass ihre Lehrkräfte einen Preis bekommen haben, hat sie sich gefreut, aber sie hat sich auch gefragt: Warum eigentlich gewinnen die Lehrer einen Preis und nicht die Schüler? Sie hätten doch die ganze Arbeit gemacht? Das war natürlich nicht ganz ernst gemeint. Sie gönnt ihren Lehrern den Preis, aber sie hätte sich natürlich gefreut, wenn die Schüler auch einen bekommen hätten.