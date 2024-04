"Die Rückkehr der Namen": Gedenken an vergessene Nazi-Opfer

Die Goldschmidts aus der Prinzregentenstraße 68 sind eine typische, gutsituierte Münchner Familie. Sie lieben die Berge und das Voralpenland: Vater Bernhard, geboren 1890 in Nürnberg, ist Inhaber einer kleinen Firma. Er hat im Ersten Weltkrieg für Deutschland gekämpft. Die Mutter Magdalena (*20.11.1898, geb. Herzfelder) ist gebürtige Münchnerin. Die beiden Töchter, Annemarie (*31.01.1922) und Elfriede (*04.08.1923) kommen auch in München zur Welt. Beide Mädchen besuchen das Lyzeum der englischen Fräulein in Nymphenburg, sind Mitglieder einer katholischen Jugendbewegung. Die Familie ist katholisch, vom Judentum konvertiert, um sich noch besser zu integrieren. Der Verfolgung durch die Nationalsozialisten als Juden entgehen die Goldschmidts dennoch nicht. Im Frühjahr 1940 bemüht sich Vater Bernhard Goldschmidt um Einreisegenehmigungen für die USA, die Philippinen und andere Länder. Vergeblich: Zusammen mit Ehefrau Magdalena wird er aus München deportiert und am 25. November 1941 im litauischen Kaunas ermordet.

Auch die Flucht in die Niederlande half zur kurz

Als die Eltern ermordet wurden, waren die beiden Töchter schon in die Niederlande geflohen. Sie lebten dort im Kloster Koningsbosch – unter anderem mit Edith Stein, einer Ordensfrau, Philosophin und Frauenrechtlerin jüdischer Herkunft, die später heilig gesprochen wurde. Auf einen öffentlichen Protest der niederländischen Bischöfe gegen die Judenverfolgung reagierten die deutschen Behörden, indem sie deutsche Katholiken jüdischer Abstammung verschleppten. Die Maastrichter Gestapo deportierte Annemarie Goldschmidt und ihre Schwester über das Lager Westerbork am 2. August 1942 nach Auschwitz. Dort wurden beide Mädchen kurz nach ihrer Ankunft ermordet.

Als "nutzlos für die Volksgemeinschaft" gebranntmarkt

Alois Dallmayr wird am 7. Dezember 1883 als jüngstes Kind in eine wohlhabende Münchner Familie geboren. Sein Onkel ist der Gründer des bis heute berühmten, gleichnamigen Delikatessengeschäfts. Bei ihm lebt Alois zunächst am Bavariaring, bis er später mit seiner Mutter um die Ecke in die Kobellstraße 11 zieht.