Stillgelegter Steinbruch erweitert KZ-Gedenkstätte Flossenbürg

Es ist still geworden am Wurmstein. Jörg Skriebeleit atmet erstmal durch. "Es ist so anders", sagt er. Zum ersten Mal steht er hier, ohne, dass kommerziell Granit abgebaut wird in dem Steinbruch. Der Abbau endete vor rund einer Woche. Man hört Vögel zwitschern, statt Bagger und Maschinen rattern. Ein paar Büsche und Bäumchen sind gewichen. Jede Menge Abraum von den vergangenen Sprengungen liegt herum. "Bei alldem, was man weiß über diesen Ort, was man an historischen Fotos gesehen und von Häftlingen erzählt bekommen hat, hat das jetzt nochmal eine andere Wirkung, eine richtige Wucht". Das sagt der Mann, der seit 25 Jahren die KZ-Gedenkstätte Flossenbürg aufgebaut hat und von Anfang an leitet. Der schon unzählige Male an der Aussichtsplattform direkt über der denkmalgeschützten Häftlingswand gestanden hat.

"Fundamentaler Schritt" für den Erinnerungsort

Dass der Steinbruch nach jahrelangem Streit nun in das Gelände der Gedenkstätte übergegangen ist, nennt Skriebeleit einen "fundamentalen Schritt“ für den Erinnerungsort Flossenbürg. Denn damit gehört auch der Ursprung des KZ zur Gedenkstätte. Der Granitabbau war der Grund, warum die SS in Flossenbürg 1938 überhaupt ein Konzentrationslager errichtet hat.