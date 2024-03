Jenö Konrad-Cup: 1. FCN bringt Geschichte ins Klassenzimmer

"Für uns ist es wichtig, dass wir länger mit den Schülern arbeiten und, dass wir das moderne jüdische Leben zeigen können", sagt Hannes Orth. Deshalb ist beim Projekt neben dem Club auch der jüdische Sportverein TSV Maccabi Nürnberg am Start. Die Ansbacher Schülerinnen und Schüler werden demnächst für einen Besuch bei der israelitischen Kultusgemeinde und der Synagoge in Nürnberg vorbeischauen. Nun müssen sie aber erst einmal an ihrer Projektidee feilen.

Jugendliche haben bereits konkrete Projektidee

"Ich denke, da kann man was Gutes draus machen, weil die Geschichte halt auch sehr interessant ist", sagt Neuntklässlerin Alexandra Glock. "Wir haben was Cooles vor", bestätigt der Ansbacher Club-Fan Lenny Kutka. Details wollen sie aber noch nicht verraten. "Es ist noch alles in der Planung, aber es wird super!", ergänzt Schülersprecher Peter Zechner. Im vergangenen Jahr hat das Nürnberger Melanchton Gymnasium den Cup gewonnen. Dafür entzifferten sie Akten, Zeugnisse und Grabsteine und durchforsteten Schul- und Stadtarchiv nach den Schicksalen ehemaliger jüdischer "Melanchthonianer". Deren Geschichten präsentierten sie dann in einem Film.

Kontakt zu Jenö Konrads Tochter in New York

Der 1. FCN hat viel Arbeit in die Aufarbeitung gesteckt: Über viele Wege suchte Club-Historiker Bernd Siegler nach Kontakt zu Konrads Nachfahren. Auf eine Anzeige in einer Emigrantenzeitung meldete sich im Mai 1996 dann tatsächlich dessen Tochter Evelyn. Ein Meilenstein, der schließlich sogar zu einem Treffen führte: 2013 besuchte die damals 84-jährige Evelyn Konrad den Club am Valznerweiher. Sichtlich gerührt erklärte sie damals, "der Club und die Stadt sind sehr sympathisch". Jenö Konrad wurde posthum Ehrenmitglied des Vereins. Mit dem Cup will der 1. FCN nun weiter an der Erinnerung arbeiten und ein Zeichen gegen Antisemitismus setzen.