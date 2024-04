BR24live 13.25 Uhr: Bluttat in Murnau - Was bisher bekannt ist

Vor dem Einkaufszentrum in Murnau am Staffelsee werden am späten Samstagnachmittag zwei Personen mit schweren Stichverletzungen entdeckt. Um 17.20 Uhr geht bei der Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd die Mitteilung über zwei schwerverletzte Männer in Murnau, Burggraben ein. Einer ist bereits tot, der andere verstirbt kurze Zeit später im Krankenhaus.

Sofort beginnt die Polizei mit der Fahndung. Noch am selben Abend wird ein 57-jähriger Tatverdächtiger in seiner Wohnung unweit des Tatortes festgenommen.

BR24live berichtet gegen 13.25 Uhr über die aktuellen Entwicklungen in dem Fall und spricht mit BR-Korrespondent Martin Breitkopf vor Ort.

Die bisherigen Erkenntnisse:

Wer sind die Opfer?

Dem ukrainischen Außenministerium zufolge handelte es sich bei den Opfern um ukrainische Soldaten, die sich nach Kriegsverletzungen zur medizinischen Rehabilitation in Deutschland aufhielten. Das eine Opfer, ein 36-jähriger Mann, war bereits gestorben, als die Rettungskräfte am Einsatzort eintrafen. Das andere Opfer, ein 23-jähriger Mann, wurde vor Ort reanimiert und in eine Klinik gebracht, erlag dort aber auch seinen schweren Verletzungen.

Im Moment werde geklärt, in welchen ukrainischen Einheiten die Männer gedient hätten, heißt es in einer Pressemitteilung des ukrainischen Außenministeriums. Es werde auch Kontakt zu den Angehörigen aufgenommen.

Wer wurde festgenommen?

Bei dem mutmaßlichen Täter handelt es sich nach Angaben der Polizei um einen russischen Staatsangehörigen. Der nach kurzer Fahndung festgenommene Tatverdächtige befindet sich inzwischen in Untersuchungshaft. Das teilte das Polizeipräsidium Oberbayern Süd am Sonntag mit.

Demnach hat ein Ermittlungsrichter bei der Vorführung des Mannes auf Antrag der Staatsanwaltschaft München II Haftbefehl erlassen. Dem 57-jährigen Mann wird zweifacher Mord vorgeworfen. Der Beschuldigte wurde unmittelbar nach dem Beschluss in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba dankte den deutschen Ermittlern für die schnelle Festnahme des Tatverdächtigen, wie es in der Mitteilung des ukrainischen Außenministeriums heißt.