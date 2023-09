Wiesn-Halbzeit: Rund 3,4 Millionen Gäste auf dem Oktoberfest

Wiesn-Chef Clemens Baumgärtner (CSU) spricht von einer "wahren Pracht-Wiesn". Das sonnige Wetter in der ersten Woche habe für gut gelaunte Gäste und ein entspanntes 188. Oktoberfest gesorgt. Ein "sommerlich lockeres Gefühl" sei zu spüren - und das zeigt sich auch in den Zahlen.

Deutlich mehr Gäste als im Vorjahr

3,4 Millionen Gäste, so schätzt die Festleitung, sind bis zur Halbzeit am Sonntag gekommen - ein deutliches Plus im Vergleich zu 2022. Vor einem Jahr musste Baumgärtner zur Wiesn-Halbzeit noch verkünden, dass an manchen Standl Glühwein ausgeschenkt werde. Zu nasskalt war das Wetter, um die ganz großen Massen auf die Theresienwiese zu locken. Zudem war die Corona-Pandemie noch immer ein Thema, viele waren unsicher. Nur drei Millionen Gäste wurden 2022 zur Wiesn-Halbzeit geschätzt. Auf das letzte Vor-Corona-Oktoberfest 2019 waren bis zur Halbzeit rund 3,3 Millionen Gäste gekommen.

Wirte und Schausteller zufrieden

Von den Besucherzahlen profitieren die Wirte: Der Bierkonsum stieg um sechs Prozent gegenüber dem Vorjahr. Aber auch Tafelwasser sei so gefragt, dass es in manchen Zelten zwischenzeitlich ausgegangen sei. Beim Essen sind wieder Hendl und Haxn die Renner, bei den vegetarischen Gericht die Kasspatzn.

Aus Sicht der Schaustellerinnen und Schausteller sind vor allem die Freefall-Türme, der hohe Kettenflieger und das Riesenrad die Gewinner. "Wir sind von schönem Wetter abhängig und mit den warmen Temperaturen kommt natürlich auch das La Dolce Vita", sagt Yvonne Heckl, Sprecherin der Schaustellerinnen und Schausteller. Dabei ging es holprig los: Gleich am ersten Wiesn-Tag hatte es an der Indoor-Achterbahn "Höllenblitz" einen Unfall gegeben. Ein anfahrender Zug war langsam zurückgerollt und mit einem dahinterstehenden Zug zusammengestoßen. Acht Menschen wurden leicht verletzt. Am Freitag konnte die Achterbahn nach Reparatur und erneuter TÜV-Abnahme wieder in Betrieb gehen.

Friedliche Wiesn: Weniger Polizeieinsätze

Die erste Woche sei von "friedlichen und netten Begegnungen" mit den Besuchern geprägt gewesen, teilt die Polizei mit. Obwohl mehr Besucherinnen und Besucher auf das Oktoberfest kamen, habe es weniger Einsätze gegeben. 838 mal mussten die Beamtinnen und Beamten der Wiesnwache demnach bis Sonntag eingreifen. Der rückläufige Trend setzt sich damit fort: 2022 gab es bis zur Halbzeit 923 Einsätze, 2019 waren es im gleichen Zeitraum 1.010 Einsätze. Auch mussten weniger Besucherinnen und Besucher aggressions- oder alkoholbedingt in Gewahrsam genommen werden. Die Zahl der Delikte liegt hingegen auf ähnlichem Niveau wie in den Vorjahren: Die Polizei zählt heuer 481 Straftaten. Im Bereich der Drogenkriminalität gebe es wegen des schönen Wetters einen Anstieg. In fast der Hälfte aller Fälle gehe es um den Besitz von Kokain.

Höhere Sensibilität bei Sexualdelikten

Die Zahl der angezeigten Sexualdelikte ist, wie bereits in den Vorjahren, erneut leicht gestiegen - auf 34 Vergehen. Dies führt die Polizei auf eine erhöhte Sensibilität zurück. Die Bereitschaft, Sexualdelikte anzuzeigen, sei gestiegen. Man gehe gegen sexuelle Belästigungen konsequent vor. Dabei betont die Polizei auch die enge Zusammenarbeit mit dem "Safe Space", einer Einrichtung auf der Wiesn, bei der Frauen und Mädchen Hilfe bekommen, wenn sie begrapscht oder noch massiver sexuell belästigt werden. Nach aktuellem Stand seien heuer zwei Vergewaltigungen angezeigt worden.

Ambulanz: Ähnliche Einsatzzahlen wie im Vorjahr

Auch die Aicher Ambulanz spricht von einem positiven Verlauf. Besonders erfreulich sei, dass die Zahl der stark betrunkenen Minderjährigen zurückgegangen sei - von 46 auf 15. Insgesamt bewege sich die Anzahl der Einsätze auf einem ähnlichen Niveau wie im Vorjahr. Die Sanitätsstation habe bisher 3.390 Patientinnen und Patienten behandelt. Nur drei Prozent davon mussten ins Krankenhaus. Der Computertomograph, den es seit vergangenem Jahr auf der Wiesn gibt, sei heuer bisher 80 mal zum Einsatz gekommen, so die Aicher Ambulanz.